Кейт Миддлтон призналась, за какую привычку ее дразнили в королевской семье

Их отношения длились достаточно долго, прежде чем пара сыграла свадьбу. Много лет Кейт появлялась на публике в статусе подруги принца.

После того как Миддлтон получила официальный титул и вошла в королевскую семью, ей пришлось соответствовать своему положению - постоянно находиться в центре внимания и участвовать в публичных мероприятиях.

Каждый год она появлялась в обществе сотни раз, что требовало развитых коммуникативных навыков и умения держаться согласно своему статусу.

Поначалу не получалось

Как ни странно, одним из ее недостатков было то, что она слишком много говорила и не умела вовремя остановиться. Однако на публичных мероприятиях существуют свои правила, включая запрет на селфи и слишком долгие разговоры с одним человеком.

Так, в 2023 году, когда Уильям и Кейт находились в Иордании на королевской свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы, все гости выстраивались в очередь, чтобы поздравить молодоженов и обменяться парой слов.

В какой-то момент Уильям был запечатлен на видео - он жестом просил Кейт закончить разговор с женихом и невестой, чтобы дать очереди двигаться дальше.

«Вся семья шутит надо мной, что я слишком много болтаю. Думаю, мне еще предстоит многому научиться и усвоить новые правила», - рассказывала Кейт в интервью, посвященном 90-летию покойной королевы Елизаветы II.