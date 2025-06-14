Кейт Миддлтон призналась, за какую привычку ее дразнили в королевской семье

Жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, рассказала, за что над ней подтрунивали в новой семье и от чего ей пришлось долго избавляться. Принцесса со времен учебы была доброй, тихой и застенчивой девушкой. Однако после встречи с принцем Уильямом ее жизнь кардинально изменилась, пишет Daily Mail.
Их отношения длились достаточно долго, прежде чем пара сыграла свадьбу. Много лет Кейт появлялась на публике в статусе подруги принца.
После того как Миддлтон получила официальный титул и вошла в королевскую семью, ей пришлось соответствовать своему положению - постоянно находиться в центре внимания и участвовать в публичных мероприятиях.
Каждый год она появлялась в обществе сотни раз, что требовало развитых коммуникативных навыков и умения держаться согласно своему статусу.
Поначалу не получалось
Как ни странно, одним из ее недостатков было то, что она слишком много говорила и не умела вовремя остановиться. Однако на публичных мероприятиях существуют свои правила, включая запрет на селфи и слишком долгие разговоры с одним человеком.
Так, в 2023 году, когда Уильям и Кейт находились в Иордании на королевской свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы, все гости выстраивались в очередь, чтобы поздравить молодоженов и обменяться парой слов.
В какой-то момент Уильям был запечатлен на видео - он жестом просил Кейт закончить разговор с женихом и невестой, чтобы дать очереди двигаться дальше.
«Вся семья шутит надо мной, что я слишком много болтаю. Думаю, мне еще предстоит многому научиться и усвоить новые правила», - рассказывала Кейт в интервью, посвященном 90-летию покойной королевы Елизаветы II.
Тем не менее, умение общаться с людьми разного возраста и из разных слоев общества - важнейший навык для принцессы. Такая привычка, хоть и нарушала королевский протокол, скорее сыграла на пользу публичному образу Кейт, делая ее более простой и человечной.