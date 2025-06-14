Названа мрачная причина, по которой люди боятся пятницы 13-го

«Объясните, как пятилетнему: почему пятница 13-е считается днем невезения? Когда, где и почему эта дата стала такой зловещей?»

За этим суеверием стоит определенная история.

В основе страха перед числом 13 лежит скандинавский миф. Согласно легенде, в Вальхалле проходил ужин, на котором присутствовали 12 богов. Все шло хорошо, пока без приглашения не появился тринадцатый - бог обмана Локи. Он стал причиной гибели Бальдра, бога радости, использовав стрелу, сделанную из омелы.

Эта зловещая история наложила темную тень на число 13, сделав его символом несчастья.

Для христиан это число также вызывает тревогу, ведь с ним связывают Тайную вечерю - последний ужин Иисуса с 12 учениками, состоявшийся 13 нисана (по еврейскому календарю), в Великий четверг. В этот день произошло предательство, приведшее к распятию.

Однако само выражение «пятница 13-ое» как обозначение дня бедствий стало использоваться только в XIX веке. Этому страху способствовали многочисленные трагические события, произошедшие в разные годы именно в этот день.

Сайт History.com приводит одно из самых известных: 13 октября 1307 года, в пятницу, король Франции Филипп IV начал массовые аресты рыцарей ордена тамплиеров. Многие были заключены в тюрьму по обвинению в ереси и других преступлениях - как предполагается, ради завладения их богатствами. Некоторых казнили. Эта история стала важной частью мифа о пятнице 13-го.