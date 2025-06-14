Названа мрачная причина, по которой люди боятся пятницы 13-го

Пятница 13-е широко считается самым неудачным днем в году, однако немногие знают, откуда пошло это суеверие.
Многие называют пятницу 13-е самым несчастливым днем в календаре, но далеко не всем известно, почему именно этот день вызывает столько тревоги. Издание Express обратило внимание на популярный запрос, который недавно активно начал циркулировать в соцсетях.
«Объясните, как пятилетнему: почему пятница 13-е считается днем невезения? Когда, где и почему эта дата стала такой зловещей?»
За этим суеверием стоит определенная история.
В основе страха перед числом 13 лежит скандинавский миф. Согласно легенде, в Вальхалле проходил ужин, на котором присутствовали 12 богов. Все шло хорошо, пока без приглашения не появился тринадцатый - бог обмана Локи. Он стал причиной гибели Бальдра, бога радости, использовав стрелу, сделанную из омелы.
Эта зловещая история наложила темную тень на число 13, сделав его символом несчастья.
Для христиан это число также вызывает тревогу, ведь с ним связывают Тайную вечерю - последний ужин Иисуса с 12 учениками, состоявшийся 13 нисана (по еврейскому календарю), в Великий четверг. В этот день произошло предательство, приведшее к распятию.
Однако само выражение «пятница 13-ое» как обозначение дня бедствий стало использоваться только в XIX веке. Этому страху способствовали многочисленные трагические события, произошедшие в разные годы именно в этот день.
Сайт History.com приводит одно из самых известных: 13 октября 1307 года, в пятницу, король Франции Филипп IV начал массовые аресты рыцарей ордена тамплиеров. Многие были заключены в тюрьму по обвинению в ереси и других преступлениях - как предполагается, ради завладения их богатствами. Некоторых казнили. Эта история стала важной частью мифа о пятнице 13-го.
В современной истории этот день также не раз ассоциировался с бедствиями:
Бомбардировка Букингемского дворца Люфтваффе в сентябре 1940 года.
Убийство Китти Дженовезе в Квинсе, Нью-Йорк, в марте 1964 года. Китти Дженовезе - молодая женщина из Нью-Йорка, чье жестокое убийство в марте 1964 года стало символом социальной апатии.
Она была убита возле своего дома в Куинсе, и, по сообщениям, десятки соседей слышали ее крики, но почти никто не вмешался и не вызвал полицию. Этот случай породил термин «эффект свидетеля» и стал предметом исследований в психологии и криминологии.
Циклон в Бангладеш в ноябре 1970 года, унесший более 300 тысяч жизней.
Исчезновение чилийского военного самолета в Андах в октябре 1972 года.
Гибель рэпера Тупака Шакура в сентябре 1996 года.
Крушение лайнера Costa Concordia у берегов Италии в январе 2012 года, повлекшее смерть 30 человек.
Пользователь Reddit прокомментировал: «Это связано с распятием Иисуса, которое произошло в пятницу. Он был предан одним из участников Тайной вечери, и сам оказался тринадцатым за столом».
Другой добавил: «Насколько я знаю, пятница 13-ое - это день, когда Филипп Красивый расправился с орденом тамплиеров».
Еще один написал: «Это дата ареста главных представителей ордена тамплиеров во Франции».
Однако число 13 считается несчастливым не во всех культурах.
В китайском языке, например, произношение слова «тринадцать» («ши сань») может звучать похоже на «уверенный рост» или «полная жизнь», в зависимости от диалекта. Такие позитивные ассоциации делают число 13 благоприятным.
В Италии 13, наоборот, часто считают счастливым числом, особенно в азартных играх. Для итальянцев числом невезения обычно считается 17.
В иудаизме 13 связано с положительными образами - оно символизирует единство и любовь в каббалистической традиции.
В индуизме число 13 может иметь священное значение - например, в день праздника Трайодаши (13-й лунный день), который считается благоприятным.
У ацтеков 13 считалось священным числом, символизирующим завершенность и связь с божественным. Их календарь был основан на 13-дневных циклах.
Таким образом, отношение к числу 13 - это вопрос культуры и контекста. Во многих культурах оно вовсе не несет негативной окраски.