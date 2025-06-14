Семь видов рыбы, которые ученые не рекомендуют употреблять в пищу

По данным издания Dr. Axe, исследование 2023 года, проведенное Рабочей группой по вопросам окружающей среды (США), показало: употребление всего одной пресноводной рыбы эквивалентно месяцу питья воды с опасными вечными химикатами.

Вот семь видов рыбы, которых лучше избегать:

1. Тилапия

Содержит мало омега-3, но много воспалительных омега-6 жирных кислот. Может усугублять хронические и аутоиммунные заболевания. Особенно не рекомендуется рыба из Китая - выбирайте производителей из США, Канады, Эквадора или Перу.

2. Камбаловые (палтус, камбала, морской язык)

Под угрозой из-за чрезмерного вылова. К тому же рыбу часто ловят с помощью экологически вредных методов. Американский палтус особенно под подозрением.

3. Икра белуги

Редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид. Белуга может доживать до 100 лет и ценится за черную икру, но ее популяция стремительно сокращается. Вместо неё лучше выбирать икру голубого осетра, выращенного в устойчивых условиях.

4. Морской окунь

Подвержен чрезмерному вылову и часто содержит ртуть, что делает его небезопасным для частого употребления.

5. Угорь

Накапливает в организме ПХБ, антипирены и другие токсины. Кроме того, угри важны для экосистем и уже находятся под угрозой исчезновения.

6. Фермерский лосось (особенно «атлантический»)

Выращивается в загрязнённых условиях, может содержать ПХБ, антибиотики и пестициды. Содержит больше омега-6, чем омега-3, и вызывает воспаление.

7. Атлантический голубой тунец

Почти исчез из-за чрезмерного вылова (осталось менее 3% исторической популяции). К тому же содержит опасно высокий уровень ртути.