Семь видов рыбы, которые ученые не рекомендуют употреблять в пищу

Рыба - важный продукт питания, богатый омега-3 жирными кислотами. Однако не вся рыба одинаково полезна. Некоторые виды могут содержать опасные уровни ртути, микропластика и других токсичных веществ.
По данным издания Dr. Axe, исследование 2023 года, проведенное Рабочей группой по вопросам окружающей среды (США), показало: употребление всего одной пресноводной рыбы эквивалентно месяцу питья воды с опасными вечными химикатами.
Вот семь видов рыбы, которых лучше избегать:
1. Тилапия
Содержит мало омега-3, но много воспалительных омега-6 жирных кислот. Может усугублять хронические и аутоиммунные заболевания. Особенно не рекомендуется рыба из Китая - выбирайте производителей из США, Канады, Эквадора или Перу.
2. Камбаловые (палтус, камбала, морской язык)
Под угрозой из-за чрезмерного вылова. К тому же рыбу часто ловят с помощью экологически вредных методов. Американский палтус особенно под подозрением.
3. Икра белуги
Редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид. Белуга может доживать до 100 лет и ценится за черную икру, но ее популяция стремительно сокращается. Вместо неё лучше выбирать икру голубого осетра, выращенного в устойчивых условиях.
4. Морской окунь
Подвержен чрезмерному вылову и часто содержит ртуть, что делает его небезопасным для частого употребления.
5. Угорь
Накапливает в организме ПХБ, антипирены и другие токсины. Кроме того, угри важны для экосистем и уже находятся под угрозой исчезновения.
6. Фермерский лосось (особенно «атлантический»)
Выращивается в загрязнённых условиях, может содержать ПХБ, антибиотики и пестициды. Содержит больше омега-6, чем омега-3, и вызывает воспаление.
7. Атлантический голубой тунец
Почти исчез из-за чрезмерного вылова (осталось менее 3% исторической популяции). К тому же содержит опасно высокий уровень ртути.
Не вся рыба полезна. Обращайте внимание на происхождение, экологическую устойчивость и уровень загрязнения. Выбирайте безопасные виды и поддерживайте устойчивое потребление.