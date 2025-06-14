После того как в Вильяндимаа беременная женщина пострадала от укусов немецкой овчарки, пытаясь защитить свою собаку, встал вопрос о дальнейшей судьбе агрессивного пса. Местные жители утверждают, что это уже не первый случай нападения с участием той же собаки, а ее владелец не проявляет интереса к поведению животного. Делом занялась полиция.