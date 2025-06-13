Что есть вечером, чтобы похудеть: секреты сбалансированного белкового ужина и советы диетологов

Разбираемся, достаточно ли только белка и как правильно сбалансировать весь дневной рацион для достижения желаемых результатов.

Почему белок - идеальный выбор для вечернего приема пищи.

«Я рекомендую белковый ужин тем, кто хочет похудеть, поскольку белок необходим для формирования новых тканей. Ночью организм переходит в режим восстановления», - отмечает диетолог и биохимик Летиция Каррер. Специалист подчеркивает фундаментальную роль белка в процессах регенерации и восстановления организма, что происходит именно во время ночного отдыха.

Кроме этого, белок имеет еще одно важное преимущество, которое делает его незаменимым в рационе для похудения - термический эффект пищи (ТЭИ). - 5-10 процентов, а для жиров - 0-3 процента. Таким образом, фактическое количество «чистых» калорий, которые мы получаем от белковой пищи, уменьшается, что способствует более эффективному сжиганию калорий в целом.

Также белок известен своей способностью вызвать длительное чувство сытости. Он замедляет стул желудка и влияет на гормоны сытости (например, холецистокинин и глюкагонообразный пептид-1), что помогает контролировать аппетит и предотвращать ночные перекусы.

Важность сбалансированного рациона: не только белок

Несмотря на все преимущества белка, важно помнить о комплексном подходе к питанию. Доктор Лаура Бартоломе предостерегает, что рацион, состоящий только из белка, является неполноценным с точки зрения питательных веществ. Для успешного и здорового похудения крайне важно, чтобы остальные приемы пищи - завтрак и обед - были максимально сбалансированы.