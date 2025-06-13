ВИДЕО Сотни людей заполонили Котел культуры в Таллинне: «Это постоянное событие в нашем календаре!»

На эти два дня Котел культуры превратился в настоящий рай для ценителей вкуса. В Таллинн съехалось огромное количество любителей пива: от опытных ценителей до любопытных новичков. Повсюду - аромат хмеля, звон бокалов и восторги от неожиданных находок.

Ольга с Андреем часто посещают подобные мероприятия: в течение года они бывают на пяти-шести фестивалях крафтового пива, а в Таллинн пара приезжает в третий раз. К каждому такому фестивалю они готовятся заранее: создают таблицу с интересующими их пивоварнями, дегустируют, сравнивают и в конце составляют собственный рейтинг лучших сортов.

«В таблице все самое интересное: то, на что мы претендуем, - объясняет Ольга, как работает их с Андреем система оценивания. - Важен вкус, органолептика, совпадение со стилем, яркость, необычность... У нас довольно широкие критерии. В среднем оцениваем по пятибалльной системе».

Антон с Валерием приехали на фестиваль не просто как любители, а как профессионалы, поскольку оба работают в пивных заведениях. Для них это не только возможность попробовать что-то новое, но и узнать тренды, найти интересные сорта и пообщаться с коллегами по цеху.

А когда разговор коснулся их личных привычек, парни признались, что каждый день стабильно выпивают по стакану пива. На вопрос, как бы они отнеслись к тому, если бы их девушки пили столько же, Валерий ответил одобрительно, а Антон с улыбкой заметил: «Безалкогольного, да».

Рай, конечно, не бесплатный: за один день такого удовольствия придется выложить 96 евро. Но а где еще за день можно попробовать 350 сортов пива?

При входе каждый гость получает бокал и буклет с перечнем пивоварен, участвующих в TCBW. Перед посетителями открывается возможность попробовать множество сортов, ведь все пивоварни на фестивале предлагают в двух сессиях за день по четыре разных вида пива. Порции, к слову, небольшие - всего 50 мл, что позволяет насладиться большим разнообразием вкусов. А для удобства и чистоты бокалов предусмотрены специальные станции для их ополаскивания.