ФОТО Келли Сильдару покорила Рим эффектным прозрачным платьем

Келли Сильдару поделилась в Instagram фотографией, на которой позирует на фоне Колизея в смелом и стильном наряде.

Молодая спортсменка выбрала прозрачное белое вязаное платье, под которым были только бикини. Летний и чувственный образ определенно привлекал внимание.

Не обошлось и без юмора - к снимку Сильдару добавила игривую подпись, намекая и на свое местоположение, и на эффектный внешний вид.

Одно можно сказать точно: Сильдару умеет приковывать к себе взгляды и вне спортивных площадок - и, как всегда, делает это модно и в своем стиле.

«Достопримечательности? Нет, дорогой, это я - главное зрелище», - гласит подпись к фотографиям спортсменки. Поклонники однозначно оценили сексуальный образ Келли, оставив под постом множество комплиментов.