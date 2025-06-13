ФОТО Келли Сильдару покорила Рим эффектным прозрачным платьем

22-летняя спортсменка Келли Сильдару выложила в социальных сетях горячие снимки с отдыха в Риме. Свои сексуальные фото звезда разместила на радость подписчикам - кадры буквально заставили фанатов ахнуть.
Келли Сильдару поделилась в Instagram фотографией, на которой позирует на фоне Колизея в смелом и стильном наряде.
Молодая спортсменка выбрала прозрачное белое вязаное платье, под которым были только бикини. Летний и чувственный образ определенно привлекал внимание.
Не обошлось и без юмора - к снимку Сильдару добавила игривую подпись, намекая и на свое местоположение, и на эффектный внешний вид.
Одно можно сказать точно: Сильдару умеет приковывать к себе взгляды и вне спортивных площадок - и, как всегда, делает это модно и в своем стиле.
«Достопримечательности? Нет, дорогой, это я - главное зрелище», - гласит подпись к фотографиям спортсменки. Поклонники однозначно оценили сексуальный образ Келли, оставив под постом множество комплиментов.
Недавно девушка блистала и на престижной церемонии Kroonika, где выбрала потрясающее черное элегантное платье в пол.