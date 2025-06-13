ЖУТКИЕ КАДРЫ Финно-эстонская красотка попала в ДТП: ангелы хранители были сегодня со мной!

После происшествия Эрна Хуско поделилась публикацией в своем Instagram.

«Тот самый раз, когда решаешь, что ты смелая, и едешь впервые на велосипеде Alepa, потому что на улице ЛЕТО, а я - самостоятельная женщина», - написала модель в посте.

Эрну Хуско доставили в травмпункт Мейлахти.

«История такая: ехала с горки и увидела на перекрестке машину. Я не была уверена, стоит ли ехать дальше, поэтому резко затормозила (ручной тормоз) - и тут же перелетела через руль и упала на асфальт», - смеется Хуско, но на фото видно, что ссадины и раны довольно серьезные.

«Это твой знак - всегда нужно носить шлем!»

«И я собираюсь впредь ВСЕГДА это делать. Давайте будем осторожны. Сегодня ангелы-хранители были со мной», - подчеркнула Хуско и добавила, что, к счастью, обошлось без переломов.

В комментариях пользователи желают модели здоровья и скорейшего выздоровления. «Это ужасно, но хорошо, что ты быстро получила помощь в травмпункте», - написал один из них.