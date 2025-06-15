Как понять, что ваш кот переживает стресс: специалисты назвали пять тревожных признаков

Поэтому эксперты назвали пять признаков, которые свидетельствуют о том, что ваш домашний любимец находится в стрессе.

Стул в неподходящее место

Речь идет о том, что коты могут мочиться или испражняться вне своего лотка. Несмотря на то, что это может показаться случаем, когда кошка действует из-за злости, на самом деле таким образом она показывает свой дискомфорт.

«Мочась на ваше белье, кровать или диван, ваша кошка сообщает вам, что что-то не так и она испытывает стресс. События, вызывающие стресс, могут привести к тому, что кошка больше не будет терпеть грязный лоток или труднодоступное место», - объяснили в материале.

По словам сертифицированного ветеринарного поведенческого специалиста Меган Херрон, стресс могут вызвать присутствие новых домашних животных или людей, ремонт в доме или конфликты с другими кошками или людьми,

Чрезмерное вылизывание

Если ваша кошка постоянно вылизывает себя, то таким образом она может успокаивать себя.

«Чрезмерное лизание может привести к выпадению шерсти из-за самотравмирования. Когда это происходит из-за немедицинских проблем, таких как стресс, разочарование или конфликт, это называется психогенной алопецией», - объяснили в издании.

Как отметила сертифицированный ветеринарный поведенческий специалист доктор Кристин Д. Калдер, такое поведение обычно наблюдается у кошек, которые живут с другими котами и чьи базовые потребности не полностью удовлетворяются.

Царапание мебели