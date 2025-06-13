«Недостатки прошлой недели устранены»: критика качества еды в детских садах Пярну не утихает, но положительная обратная связь появляется постепенно

На прошлой неделе в Пярну разгорелся скандал из-за питания в детских садах: после смены поставщика появились проблемы с количеством, качеством и логистикой блюд. Что изменилось сейчас? Появились как публичное обращение, так и группа в Facebook для обмена опытом. По словам поставщика, все недостатки прошлой недели исправлены, положительных отзывов становится больше, но критика еще далеко не стихла и улыбки на лицах всех родителей не появились.
На прошлой неделе в Пярну произошел скандал и всплеск недовольства со стороны родителей после того, как вместо прежних поваров, готовивших пищу на месте, питание для детских садов стало поставлять Baltic Restaurants Estonia. Жалобы на задержки, качество и объем пищи поступили сразу из одиннадцати детских садов города - их было сложно сосчитать.
Что изменилось с тех пор?
Как пишет Pärnu Postimees 10 июня, компания Baltic Restaurants планирует начать обеспечивать питанием и школы. «По словам руководителя отдела образования мэрии Пярну Яны Рюбель, срок подачи жалоб по итогам конкурса истекает 16 июня, поэтому до этого времени она не может более подробно комментировать ситуацию. Она также не сказала, сколько участников было в конкурсе. Как возникшие проблемы с питанием в детских садах повлияют на доверие мэрии к Baltic Restaurants, которая хочет оказывать услугу и в шести школах Пярну, Рюбель прямо не ответила», - сообщает Pärnu Postimees.
Критики много, но иногда и хвалят
На прошлой неделе была создана Facebook-группа «Daily - Питание в детских садах Пярну», которая уже насчитывает полторы тысячи участников. Там выкладывают фотографии блюд из детсадов, делятся своим опытом и задают вопросы.
В частности, участники группы жалуются на то, что меню нельзя доверять, поскольку оно не совпадает с реальностью.
«Поясните, пожалуйста, почему меню постоянно меняется? И почему иногда изменения происходят настолько внезапно, что даже не появляются в черно-белом виде где-либо - их просто озвучивают на ходу в последний момент? Такие изменения были бы понятны, если, например, в последний момент выясняется, что салат испортился, и его заменяют чем-то другим, но когда вместо заявленных в меню блюд подают совершенно другие — это непонятно, хотелось бы знать причину», - пишет родитель.
Также жалуются на то, что доля рыбы и супа в меню стала больше, чем раньше. «У нас сегодня снова рыба. Каждый день супы: рыбный, куриный или овощной, которые выглядят одинаково. Меню очень однообразное. Я бы не хотела есть только суп каждый день».
В зависимости от дня и блюда не все родители настроены критически. «Я раньше не раз видела и пробовала еду в группе своих детей и сегодня смогла попробовать суп. Даже спустя некоторое время, простояв в открытом виде, суп оставался теплым (кажется, даже теплее, чем иногда бывало с супом из собственной кухни детсада), на вкус он был очень хороший, мяса, картофеля и прочего было в достатке», - пишет одна мать.
«Сегодняшняя каша и варенье были очень вкусными, но с температурой снова проблемы. Перед подачей температура каши в контейнере была пятьдесят пять и пятьдесят семь градусов: в одном контейнере ее больше, поэтому и температура выше. Пожалуйста, пересмотрите время приготовления, чтобы температура еды в момент подачи была на нужном уровне».
Также на портале Rahvaalgatus создана петиция Pärnu lastele inimväärne toit!, чтобы обратить внимание на проблему.
Слишком много супа
Редакция Elu24 побеседовала подробнее с одной из матерей, чьи дети ходят в детский сад Kastani в Пярну. Вспоминая прошлую неделю, как и многие другие родители, она отметила только негативные моменты. «Еда была совершенно непригодной», - сказала мать, добавив, что по ее словам ситуация на этой неделе не улучшилась.
Об этой неделе она рассказала, что в понедельник никто не ел ячневое блюдо на обед.
«Кашу они немного поели. Вечером снова был рыбный суп с киноа. Никто не знал, что это, и дети его тоже не ели. Я знаю, что в одной из групп, кажется, вместо ячневого блюда дали ржаные гренки и булочку с вареньем, приготовленные воспитателями». Также мама отметила, что суп стали предлагать все чаще - почти каждый день. «Сегодня [в четверг] был мульгипудер, мой младший ребенок не ел это, только съел картошку. Я слышала, что овощной рыбный суп был съеден на обед. В то же время слышала из других детских садов, что там в супе были кости, и кто-то ими подавился».
Основная проблема этой недели, по наблюдениям и опыту собеседницы Elu24, связана с температурой пищи. «О порциях я особо не слышала, не знаю, как они их рассчитывают; может быть, в этот раз кладут больше», - отметила она, дав понять, что с этим проблем нет.
«От своих детей жалоб не слышала. Некоторые уже хвалят, что становится лучше, но многие, наоборот, ворчат, что еда невкусная», - добавила она, говоря о качестве питания.
Генеральный директор Baltic Restaurants Estonia: на этой неделе мы устранили недостатки прошлой недели
Генеральный директор Baltic Restaurants Estonia Ааро Лоде в письменном комментарии Elu24 признает, что новый кухонный коллектив, незнакомая кухня и дефицит времени стали причиной задержек и проблем с качеством в первую неделю работы - и компания берет на себя за это ответственность.
«В понедельник кухонная команда впервые пришла работать в новое помещение: им предстояло впервые работать вместе, освоиться с оборудованием, успеть приготовить, упаковать и отправить еду в детские сады вовремя. Грубо говоря, мы меняли колеса на мчащейся машине. Поэтому в первый день питание не приехало вовремя, а в последующие дни пострадало качество. За это мы берем на себя ответственность и приносим извинения. За первую неделю родители не будут платить за питание.
Вторая неделя кормления уже заметно лучше - еда доставляется вовремя, качество повысилось, команда стала работать слаженнее. На этой неделе мы получили много положительных отзывов из детских садов. Конечно, остаются возможности для дальнейшего улучшения, но я могу смело сказать, что мы смогли наладить рабочий ритм и сейчас занимаемся корректировкой меню. Мы встречались с попечительскими советами и скоро продолжим, чтобы получить еще больше обратной связи. На встречах шли содержательные обсуждения, например, стоит ли каждое утро предлагать детям кашу или заменять ее чем-то другим. У всех разные вкусовые предпочтения, поэтому корректировка меню проходит ежедневно».
По словам Лоде, на этой неделе недостатки прошлой недели были устранены, сейчас основное внимание уделяется тому, насколько пища соответствует вкусовым предпочтениям детей.
«Это нормальный рабочий процесс. Мы учитываем обратную связь и вносим изменения в меню настолько, насколько это позволяют условия конкурса. В понедельник мы встретились с директорами всех детских садов и представителями мэрии. Все желающие также могли ознакомиться с нашей кухней. На этой неделе мы начнем встречи и с попечительскими советами, чтобы услышать их предложения», - рассказал Лоде, добавив, что сейчас они получают много положительных отзывов, фотографии которых были отправлены и в редакцию.
Много нареканий вызывает рыба в меню. Лоде пояснил, что это связано с требованиями конкурса: «Всю продукцию мы закупаем по отдельному тендеру, и у каждой категории, в том числе рыбной, есть соответствующий сертификат, подтверждающий качество. Качество всегда проверяется заранее, и если оно не соответствует требованиям, мы возвращаем продукт поставщику. Однако ни один производитель не может гарантировать полное отсутствие костей в рыбе. Конечно, мы стараемся следить за этим в ходе приготовления, но полностью исключить кости, к сожалению, невозможно».
«Такой случай за тридцать лет работы для нас первый и стал настоящим испытанием»
Лоде отметил, что обычно команда кухни тренируется несколько недель до начала официального предоставления услуги, но из-за того, что кухня была подготовлена «в последний момент», времени на подготовку было гораздо меньше. «Из-за уже упомянутых причин нам не хватило около двух недель для корректного начала работы. За 30 лет работы по всей Эстонии такой случай у нас впервые - для нас это серьезное испытание».
Неоднократно звучали заявления, что пищу для детских садов готовят так называемые «разовые работники», нанятые через GoWorkaBiti, и у них якобы не спрашивают опыта. Лоде подтвердил, что объявление действительно было размещено, но поваров таким образом не набирали. Были наняты только двое вспомогательных сотрудников, которые помогают с подсобными работами.
«Это хороший способ снизить нагрузку на постоянную команду и дать ей возможность сосредоточиться на основных задачах. Кроме того, в Пярну приехали сильные повара из других регионов, и важно было дать местной команде время и возможность пообщаться с ними и учиться у них. Можно сказать, что процесс обучения еще не завершен, но прогресс очень хороший, и люди хорошо адаптировались к новой ситуации».
Электромощности кухонь в детских садах не хватило
Лоде поясняет, что 5 марта они связались с редакцией Pärnu Postimees, чтобы обсудить организацию питания в детских садах.
«Мы знали, что начнем готовить еду на двух уже имеющихся кухнях в детских садах, которые нужно было модернизировать. К концу апреля стало ясно, что повысить их электромощность до нужного уровня невозможно, и мы начали искать альтернативные варианты. Был запущен своего рода антикризисный план, потому что ситуация была критическая. Самостоятельно объезжая город, мы нашли подходящее помещение - так появилась нынешняя кухня, требовавшая капитального ремонта. Начать ремонт мы смогли лишь 12 мая, поскольку владелец помещения находился в Португалии и согласился заключить договор только лично, уже в Эстонии - то есть примерно за три недели до старта кормления. Оборудование завезли на последней неделе мая, монтаж завершили в пятницу, 30 мая - всего за два дня до начала кормления».
Лоде отмечает, что параметры конкурса определяют и меню: «Например, в салате должно быть несколько ингредиентов или, скажем, макароны должны быть из цельнозерновой муки. Кроме того, существуют предписания, установленные приказом министра социальных дел. Предложенное меню должно укладываться в отведенный бюджет. В тендере четко оговорено и количество рыбы - мы обязаны ее включать».
По словам Лоде, процессы в крупной кухне всегда занимают больше времени, чем в домашних условиях: «Во-первых, объемы в разы больше - мы готовим еду примерно для двух тысяч детей, но зачастую используются стандартные методы. Просто все делается в куда больших количествах. Например, как и во многих других заведениях, продукты готовятся заранее, затем охлаждаются или замораживаются так, чтобы сохранить питательную ценность и вкусовые качества. Корректно охлажденные блюда разрешается разогревать еще один раз. Так поступают во многих заведениях. То же касается, например, пасты: обычно в большинстве ресторанов ее предварительно отваривают, охлаждают и затем разогревают при заказе. Только в специализированных ресторанах используют свежую пасту, которую варят непосредственно к заказу. В остальных местах - это полуфабрикаты».
Отвечая на вопрос о температуре пищи, Лоде отметил, что она проверяется перед передачей еды в детские сады, и если выявляются отклонения, то вносятся корректировки, блюдо навсегда убирают из меню или корректируют технологию. «Важно, чтобы температура пищи при подаче в детском саду не превышала 50 градусов».
Как составляется меню?
Лоде говорит, что меню для детских садов и школ составляет специалист по развитию продукции компании Baltic Restaurants Estonia - эти сотрудники находятся в Эстонии.
«По условиям договора и конкурса мы обязаны предлагать меню, утвержденное изначально. Все варианты питания были рассмотрены и одобрены конкурсной комиссией».
Уточняя детали, Лоде добавляет: меню формируется на основе приказа министра социальных дел (от 15.01.2008) «Требования к организации питания в дошкольных и школьных учреждениях», технических условий конкурсной документации и рекомендаций Института развития здоровья (TAI).
«Эти документы задают четкие рамки по количеству калорий, содержанию питательных веществ и разнообразию продуктовых групп, чтобы обеспечить здоровье и развитие детей. Отбор сырья у BRE - тщательный процесс. Специалисты по развитию продуктов составляют меню и исходя из него передают список необходимого сырья в отдел закупок, который проводит конкурс. Производители и поставщики присылают образцы, которые тестируются разными способами. Проверяется, как сырье ведет себя при разных способах приготовления и в разных количествах. Выбирается оптимальный и качественный вариант. При необходимости продукт тестируют повторно в течение всего срока договора. Если качество сырья со временем падает, объявляются новые торги, идут новые тесты, и продукт заменяют более подходящим. Оперативную обратную связь отделу закупок и производственному отделу дают наши кухни».
В четверг редакция Elu24 также направила свои вопросы в городскую управу Пярну, а в пятницу утром уточнила, что хотела бы получить ответы по возможности в течение дня. «Не смею обещать. Заинтересованные стороны, так сказать, постоянно находятся на месте событий, то есть следят за ситуацией. Но я изучу этот вопрос», - ответили в мэрии. Мы добавим ответ властей при первой возможности.