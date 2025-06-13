«Недостатки прошлой недели устранены»: критика качества еды в детских садах Пярну не утихает, но положительная обратная связь появляется постепенно

Много нареканий вызывает рыба в меню. Лоде пояснил, что это связано с требованиями конкурса: «Всю продукцию мы закупаем по отдельному тендеру, и у каждой категории, в том числе рыбной, есть соответствующий сертификат, подтверждающий качество. Качество всегда проверяется заранее, и если оно не соответствует требованиям, мы возвращаем продукт поставщику. Однако ни один производитель не может гарантировать полное отсутствие костей в рыбе. Конечно, мы стараемся следить за этим в ходе приготовления, но полностью исключить кости, к сожалению, невозможно».

«Такой случай за тридцать лет работы для нас первый и стал настоящим испытанием»

Лоде отметил, что обычно команда кухни тренируется несколько недель до начала официального предоставления услуги, но из-за того, что кухня была подготовлена «в последний момент», времени на подготовку было гораздо меньше. «Из-за уже упомянутых причин нам не хватило около двух недель для корректного начала работы. За 30 лет работы по всей Эстонии такой случай у нас впервые - для нас это серьезное испытание».

Неоднократно звучали заявления, что пищу для детских садов готовят так называемые «разовые работники», нанятые через GoWorkaBiti, и у них якобы не спрашивают опыта. Лоде подтвердил, что объявление действительно было размещено, но поваров таким образом не набирали. Были наняты только двое вспомогательных сотрудников, которые помогают с подсобными работами.