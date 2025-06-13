Самый ужасный начальник? История скорбящего сотрудника поразила людей по всему миру

Эксперт по трудовым вопросам из Великобритании Бен Аскинс рассказал в видео в TikTok историю, которая, по его словам, является воплощением худших управленческих практик, которых не должен испытывать ни один сотрудник.

Работник, пожелавший остаться анонимным, взял четыре дня отпуска, чтобы похоронить мать. Отпуск захватывал и выходные. Но именно в этот тяжелый момент его начальник решил вмешаться таким образом, что это поразило не только самого скорбящего, но и многих людей.

«Начальник попытался дозвониться прямо во время церемонии прощания, но у меня был выключен телефон. Тогда он пришел в церковь, подождал, когда гроб погрузят в машину, и, глядя мне в глаза, сказал, что отменяет оставшиеся дни моего отпуска», - поделился сотрудник.

Бен Аскинс прокомментировал: «Это яркий пример того, на что способны люди, если у них есть власть, но напрочь отсутствует эмпатия».

Хотя невозможно на сто процентов проверить достоверность этой истории, она вызвала бурные споры о деловой этике и правах работников. Комментарии в соцсетях были полны возмущения.