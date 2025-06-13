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Пт, 13.06.2025
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У Терминатора хороший вкус? Арнольд Шварценеггер попробовал эстонское пиво

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Герой сериала FUBAR, которого играет Арнольд Шварценеггер, в четвертой серии второго сезона сериала получает бутылку пива с синей этикеткой, которая, несомненно, имеет эстонское происхождение.


 

Так связано ли «FUBAR» на самом деле с Таллинном?

Согласно сюжету третьей серии второго сезона боевика Netflix FUBAR главные герои оказываются в Таллинне, на деле это не более чем сюжетный ход, не имеющий реальной связи с городом.

Фрагменты сцены, где герой пьет пиво, можно увидеть здесь.

В сериале прямо говорится, что события разворачиваются в столице Эстонии: Люк Брунер оказывается похищен во время рейса, направлявшегося в Таллинн, и часть действия якобы происходит в скрытом убежище в этом городе. Однако, несмотря на сюжетное упоминание, эти сцены не снимались в Эстонии. На самом деле весь сюжет про Таллинн отснят в Праге, столице Чехии.

Таким образом, FUBAR не имеет никакой содержательной или визуальной связи с Эстонией. Упоминание Таллинна используется в сюжете, но эстонское культурное пространство и среда в сериале не отражены.

Вкратце: Таллинн появляется в сериале только в виде названия и сюжетного элемента, но не как реальная локация или источник местного колорита.

О чем этот сериал?

FUBAR, экшн-сериал Netflix от Ника Санторы («Ричер», «Побег из тюрьмы»), продолжает свой второй сезон. Третий и четвертый эпизоды развивают эмоциональное и международное измерение истории, подчеркивая как семейные трения, так и суровость шпионских игр.

В главных ролях:

Арнольд Шварценеггер - Люк Брунер

Моника Барбаро - Эмма Брунер

Кэрри-Энн Мосс - Грета Нельсо (2-й сезон)

Гай Бёрнет - Теодор «Чипс»

Милан Картер - Барри

Апарна Бриэлле - Тина

Фабиана Удэнио - Телли Брунер

Джей Барушель - Картер

Фортун Феймстер - Ру

Трэвис Ван Уинкль - Алдон

Третий и четвертый эпизоды сериала раскрывают внутренний конфликт между семьей и профессией: может ли шпион быть одновременно хорошим отцом, бывшим мужем или любовником? Возвращение Греты связывает личную и глобальную темы мести, а новая угроза Astro-Not вовлекает героев в круговорот событий, связанных с ядерными технологиями и геополитикой.

События в Таллинне также являются моментом признания для эстонских зрителей. Дальнейшее развитие сериала обещает еще больше интриги, а вопрос доверия внутри героев станет острее.

Сериал доступен для просмотра на Netflix.

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