У Терминатора хороший вкус? Арнольд Шварценеггер попробовал эстонское пиво

Так связано ли «FUBAR» на самом деле с Таллинном?

Согласно сюжету третьей серии второго сезона боевика Netflix FUBAR главные герои оказываются в Таллинне, на деле это не более чем сюжетный ход, не имеющий реальной связи с городом.

Фрагменты сцены, где герой пьет пиво, можно увидеть здесь.

В сериале прямо говорится, что события разворачиваются в столице Эстонии: Люк Брунер оказывается похищен во время рейса, направлявшегося в Таллинн, и часть действия якобы происходит в скрытом убежище в этом городе. Однако, несмотря на сюжетное упоминание, эти сцены не снимались в Эстонии. На самом деле весь сюжет про Таллинн отснят в Праге, столице Чехии.

Таким образом, FUBAR не имеет никакой содержательной или визуальной связи с Эстонией. Упоминание Таллинна используется в сюжете, но эстонское культурное пространство и среда в сериале не отражены.

Вкратце: Таллинн появляется в сериале только в виде названия и сюжетного элемента, но не как реальная локация или источник местного колорита.

О чем этот сериал?

FUBAR, экшн-сериал Netflix от Ника Санторы («Ричер», «Побег из тюрьмы»), продолжает свой второй сезон. Третий и четвертый эпизоды развивают эмоциональное и международное измерение истории, подчеркивая как семейные трения, так и суровость шпионских игр.

В главных ролях:

Арнольд Шварценеггер - Люк Брунер

Моника Барбаро - Эмма Брунер