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Пт, 13.06.2025
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Житель Тарту сравнивает цены на рынке своего города и на Центральном рынке столицы: для большой вечеринки экономия имеет значение

Перевод: Влада Лаевалинд
Здание рынка в Тарту.

В Facebook набирает популярность пост о разнице в ценах на рынках в Тарту и Таллинне. Житель Тарту отмечает, что выгоднее покупать продукты не в здании рынка в Тарту, а на Центральном рынке в Таллинне. «Если еду в Таллинн на машине, то кладу холодильник в авто. Для большой вечеринки экономия важна», - говорит он. Представитель здания рынка в Тарту отмечает, что их товар поступает от местных производителей, и объясняет, какие моменты важно учитывать при сравнении цен.

Житель Тарту Айвар делится на своей странице в соцсети постом, в котором отмечает разницу в ценах между зданием рынка в Тарту и Центральным рынком Таллинна.

Айвар начинает свой пост с упоминания Тарту как города хороших идей. «Задумался об этом, когда готовились к выпускному дочери из университета. По работе я каждую неделю бываю в Таллинне и сравниваю цены на продукты на Центральном рынке столицы и в здании рынка Тарту», - говорит он и приводит примеры различий в стоимости.

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