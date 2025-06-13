Житель Тарту сравнивает цены на рынке своего города и на Центральном рынке столицы: для большой вечеринки экономия имеет значение

В Facebook набирает популярность пост о разнице в ценах на рынках в Тарту и Таллинне. Житель Тарту отмечает, что выгоднее покупать продукты не в здании рынка в Тарту, а на Центральном рынке в Таллинне. «Если еду в Таллинн на машине, то кладу холодильник в авто. Для большой вечеринки экономия важна», - говорит он. Представитель здания рынка в Тарту отмечает, что их товар поступает от местных производителей, и объясняет, какие моменты важно учитывать при сравнении цен.