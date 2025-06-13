ПОСЛЕДНЕЕ ВИДЕО Пара из Великобритании поделилась в соцсетях радостным роликом за мгновение до гибели на борту рейса Air India

44-летний Джейми Мик и 39-летний Фиогнал Гринлоу-Мик пару дней назад завершили десятидневный йога-ретрит в Индии и готовились вернуться в Лондон рейсом Air India AI171.

В видео, снятом в аэропорту, Фиогнал говорит: «Мы в аэропорту, вот-вот сядем в самолет… Прощай, Индия!»

Джейми с улыбкой добавляет, что впереди десятичасовой перелет. Они шутя дали совет своим попутчикам: «Главный урок - не теряйте терпение по отношению к своему партнеру». Фиогнал рассмеялся и заметил, что они уже успели поспорить в Индии из-за чая масала.

Видео заканчивается словами: «Мы возвращаемся счастливыми и спокойными».

К сожалению, это была их последняя публикация. Самолет потерпел крушение всего через несколько мгновений после взлета из Ахмедабада. Из 241 находившегося на борту человека выжил только один пассажир - 40-летний британец Вишваш Кумар Рамеш. Среди погибших были 53 гражданина Великобритании, 169 граждан Индии, семь граждан Португалии и один гражданин Канады.

Брат Джейми, Ник Мик, признался, что семья потрясена: «Мы смотрели на часы, ждали их к 18:30. Это просто… опустошительно. Мама присматривала за их собакой. Мы все ждали их дома».

Генеральный директор Air India Кэмпбелл Вилсон подтвердил, что авиакомпания сотрудничает с властями, чтобы поддержать близких погибших и регулярно предоставлять официальную информацию.