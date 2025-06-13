Самые популярные имена новорожденных в Эстонии за май

По данным регистра народонаселения Министерства внутренних дел, в мае в учреждениях записи актов гражданского состояния Эстонии было зарегистрировано всего 784 новорожденных. Родились 351 девочка и 433 мальчика. В мае прошлого года было зарегистрировано 815 детей.
Было зарегистрировано семь пар двойняшек: три пары мальчиков, одна пара девочек и три смешанные пары. В мае зарегистрировали также одну смешанную тройню. Распределение новорожденных по месту жительства следующее: в Таллинне зарегистрировано 252 рождения, в Харьюмаа - 124, в Хийумаа - 3, в Ида-Вирумаа - 55, в Йыгевамаа - 19, в Ярвамаа - 15, в Ляэнемаа - 13, в Ляэне-Вирумаа - 30, в Пылвамаа - 19, в Пярнумаа - 49, в Рапламаа - 19, в Сааремаа - 19, в Тартумаа - 121, в Валгамаа - 12, в Вильяндимаа - 20 и в Вырумаа - 14 рождений.
В мае самыми популярными женскими именами были Мия (15), София (12), а также Ева, Ленна, Лооре и Май (по 6). Мальчикам чаще всего давали имена Лукас (11), Йоханнес (10), а также Карл и Леон (по 9).
В мае было заключено 667 браков, из них 58 у нотариусов и 52 - у духовных лиц. Расторгнуто 224 брака. В мае прошлого года было заключено 472 брака и расторгнуто 216.
В мае зарегистрировано 1279 смертей, в прошлом году за тот же период - 1256.
Новое имя было присвоено 114 людям: из них 14 получили новое имя, 90 - новую фамилию, 10 человек сменили и имя, и фамилию. Имя сменили 77 женщин и 37 мужчин. В прошлом году за тот же период новое имя было присвоено 186 людям.