Самые популярные имена новорожденных в Эстонии за май

Было зарегистрировано семь пар двойняшек: три пары мальчиков, одна пара девочек и три смешанные пары. В мае зарегистрировали также одну смешанную тройню. Распределение новорожденных по месту жительства следующее: в Таллинне зарегистрировано 252 рождения, в Харьюмаа - 124, в Хийумаа - 3, в Ида-Вирумаа - 55, в Йыгевамаа - 19, в Ярвамаа - 15, в Ляэнемаа - 13, в Ляэне-Вирумаа - 30, в Пылвамаа - 19, в Пярнумаа - 49, в Рапламаа - 19, в Сааремаа - 19, в Тартумаа - 121, в Валгамаа - 12, в Вильяндимаа - 20 и в Вырумаа - 14 рождений.

В мае самыми популярными женскими именами были Мия (15), София (12), а также Ева, Ленна, Лооре и Май (по 6). Мальчикам чаще всего давали имена Лукас (11), Йоханнес (10), а также Карл и Леон (по 9).

В мае было заключено 667 браков, из них 58 у нотариусов и 52 - у духовных лиц. Расторгнуто 224 брака. В мае прошлого года было заключено 472 брака и расторгнуто 216.

В мае зарегистрировано 1279 смертей, в прошлом году за тот же период - 1256.