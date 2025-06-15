Как правильно сварить идеальное куриное филе: простой совет от шеф-повара

Своим проверенным способом сварить идеальное куриное мясо поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Ингредиенты:

куриная грудка - 1 шт;​

соль - щепотка;

лук зеленый - 2 перышка;

чеснок - 1 зубчик;

вода - полтора литра.

Способ приготовления:

Курица должна быть комнатной температуры. Достаньте ее из холодильника за несколько часов до варки. В кастрюлю залить воду, добавить лук, чеснок и соль, довести до кипения. Вода должна бурлить.

Выложить в кастрюлю мясо, накрыть крышкой и варить ровно одну минуту на среднем огне, после чего выключить плиту. При этом крышку кастрюли открывать нельзя. Оставьте курицу в кипятке еще на 25 минут. Только после этого ее можно доставать и употреблять в пищу.