Skip to footer
Вс, 15.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Cообщи

Как правильно сварить идеальное куриное филе: простой совет от шеф-повара

Куриное филе. Фото носит иллюстративный характер.

Сочное куриное филе, не переваренное и не сырое, приготовить очень просто, если придерживаться нескольких простых рекомендаций, пишет Фокус.

Своим проверенным способом сварить идеальное куриное мясо поделилась шеф-повар Валентина Кущ.

Ингредиенты:

  • куриная грудка - 1 шт;​
  • соль - щепотка;
  • лук зеленый - 2 перышка;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • вода - полтора литра.

Способ приготовления:

Курица должна быть комнатной температуры. Достаньте ее из холодильника за несколько часов до варки. В кастрюлю залить воду, добавить лук, чеснок и соль, довести до кипения. Вода должна бурлить.

Выложить в кастрюлю мясо, накрыть крышкой и варить ровно одну минуту на среднем огне, после чего выключить плиту. При этом крышку кастрюли открывать нельзя. Оставьте курицу в кипятке еще на 25 минут. Только после этого ее можно доставать и употреблять в пищу.

Если будете брать больше филе по количеству, то норму воды увеличьте до двух литров. Вес сырого филе должен быть 250г. Если он больше, то варить мясо необходимо до трех минут.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх