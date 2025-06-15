Как правильно сварить идеальное куриное филе: простой совет от шеф-повара

Сочное куриное филе, не переваренное и не сырое, приготовить очень просто, если придерживаться нескольких простых рекомендаций, пишет Фокус.
Своим проверенным способом сварить идеальное куриное мясо поделилась шеф-повар Валентина Кущ.
Ингредиенты:
- куриная грудка - 1 шт;
- соль - щепотка;
- лук зеленый - 2 перышка;
- чеснок - 1 зубчик;
- вода - полтора литра.
Способ приготовления:
Курица должна быть комнатной температуры. Достаньте ее из холодильника за несколько часов до варки. В кастрюлю залить воду, добавить лук, чеснок и соль, довести до кипения. Вода должна бурлить.
Выложить в кастрюлю мясо, накрыть крышкой и варить ровно одну минуту на среднем огне, после чего выключить плиту. При этом крышку кастрюли открывать нельзя. Оставьте курицу в кипятке еще на 25 минут. Только после этого ее можно доставать и употреблять в пищу.
Если будете брать больше филе по количеству, то норму воды увеличьте до двух литров. Вес сырого филе должен быть 250г. Если он больше, то варить мясо необходимо до трех минут.