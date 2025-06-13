Часто нам кажется, что самочувствие зависит от больших достижений или особых событий, но на самом деле самые значимые эмоции вызывают именно маленькие моменты - те, на которые, возможно, никто вокруг даже не обратит внимания. Женщины и мужчины разных возрастов рассказали, какие пять мелочей заставляют их чувствовать себя хорошо как женщиной или мужчиной. Они поделились личными историями и моментами, которые придают им уверенность, спокойствие или просто помогают почувствовать себя собой.