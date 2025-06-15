«Это несправедливо»: Airbnb переложил ответственность за чрезмерный туризм в Европе на отели

Как заявил в разговоре Financial Times вице-президент Airbnb Тео Йедински, компания просто стала «козлом отпущения» со стороны местных властей, например, в Барселоне, где ранее прошли протесты против массового туризма.

«В конечном итоге на нас возлагают большую часть вины, особенно в городских центрах, но реальность такова, что чрезмерный туризм на самом деле вызван отелями, - сказал он. - Это совершенно несправедливо».

Издание напоминает, что в последние годы платформы, которые позволяют сдавать жилье туристам в краткосрочную аренду, такие как Airbnb, Vrbo и Booking.com, подвергались критике за создание целого ряда проблем, от того, что жилье стало недоступным для местных жителей, до истощения запасов воды.

Тем временем, официальная статистика ЕС показывает, что большинство гостей, приезжающих в Европу, предпочитают останавливаться в отелях - 63 процента в 2024 году. При этом за прошлый год спрос в Европе вырос как на отели, так и на частные апартаменты, однако именно на последние сыпятся обвинения в создании кризиса.

«Я думаю, мэру Барселоны нужно обратить внимание на строительство отелей, ему нужно обратить внимание на отели в целом... и им нужно построить больше жилья... Они сваливают вину на Airbnb. Они борются с частью проблемы, а потом удивляются, почему она не улучшается», - сказал Йедински, добавив, что отели привлекают гораздо больше туристов, чем платформы аренды.