ГОРОСКОП НА 14 ИЮНЯ Трудности в личной жизни у Близнецов, а Девы нуждаются а отдыхе

День располагает к общению. Произойдет немало приятных событий и каждый будет спешить поделиться своей радостью с близкими людьми. Возможны случайные встречи с давними знакомыми; общие воспоминаний могут стать отличной базой для новых отношений.

Овен

Этот день едва ли будет омрачен конфликтами и ссорами с членами семьи, вероятно также получение приятных известий от родственников, живущих в других городах. В сложных обстоятельствах старайтесь избегать необдуманных поступков – сохранив хладнокровие, вы сможете найти способ решения проблем. Возможно знакомство с человеком, который во многом поможет вам, наведет порядок в ваших делах.

Поездки складываются не так, как хотелось бы. Путешественникам придется менять свой маршрут, и дорога займет больше времени, чем предполагалось. Хороший день для учебы, получения новой информации, занятий спортом.

Телец

Хороший день во всех отношениях, обстоятельства складываются в вашу пользу, а звезды покровительствуют любым начинаниям. Тельцы не только правильно распоряжаются временем, благодаря чему успевают куда больше, чем остальные, но и получают удовольствие от всего, чем занимаются. Можно не только справиться с делами, но и отлично отдохнуть, тем более что веселая компания наверняка найдется.

Исполнятся некоторые желания, касающиеся личной жизни. Многим Тельцам будет приятно узнать, что фантазии их вовсе не так далеки от реальности, как можно было предположить.

Близнецы