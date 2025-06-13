«Они что, из золота?» Жители Таллинна возмущены новыми скамейками, некоторые из которых уже разваливаются

В этом году Таллинн заказал скамейки и урны на сумму 1,1 миллиона евро. Тот факт, что в бюджете 2025 года на городскую мебель выделено более миллиона евро, вызывает у жителей недоумение. Многим не ясно, почему скамейки и урны стоят так дорого. Стоимость одной скамейки с установкой достигает 1000 евро, и, как видно на фото, опубликованных в соцсетях, некоторые из них уже развалились.