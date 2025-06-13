ВИДЕО Скандальный эстонский тиктокер признался, что учился в одном классе с участником Евровидения: две звезды из школы в Пыхья-Таллинне

Один из самых известных эстонских тиктокеров рассказал в прямом эфире, как в детстве ходил в гости к своему бывшему однокласснику в Копли, у которого был попугай. Интересно, что этот одноклассник теперь всемирно известный артист, представлявший Эстонию на конкурсе Евровидение. «Он обижен, что я стал дураком», - шутит блогер.