ВИДЕО Скандальный эстонский тиктокер признался, что учился в одном классе с участником Евровидения: две звезды из школы в Пыхья-Таллинне

Один из самых известных эстонских тиктокеров рассказал в прямом эфире, как в детстве ходил в гости к своему бывшему однокласснику в Копли, у которого был попугай. Интересно, что этот одноклассник теперь всемирно известный артист, представлявший Эстонию на конкурсе Евровидение. «Он обижен, что я стал дураком», - шутит блогер.
Один из самых противоречивых эстонских тиктокеров Miku (настоящее имя Михкель-Алекс Хунт) поделился в недавнем прямом эфире ностальгическим, но полным сюрпризов воспоминанием из детства о Томми Кэше, который стал международной звездой из Эстонии. Напомним, что в этом году Кэш представлял Эстонию на конкурсе Евровидение, где занял почетное третье место.