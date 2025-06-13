«Известный врач Аркадий Попов бьет тревогу: каждый, кто получил вакцину от Covid, находится под смертельной угрозой. Врачи по всему миру начинают раскрывать ужасающую правду о побочных эффектах, которые раньше тщательно скрывали», - так звучит разлетающееся в Facebook фейковое видео с изображением и поддельным голосом репортера TV3 Свена Сойвера, предупреждающее людей об опасности вакцин от коронавируса.