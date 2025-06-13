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ФЕЙК В соцсетях распространяется видео с использованием личности врача Аркадия Попова, предупреждающее о смертельной опасности вакцины от Covid (1)

Перевод: Влада Лаевалинд
Фото статьи

В Facebook распространяется поддельное видео, в котором используются имена репортера TV3 Свена Сойвера, а также врача и руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадия Попова, и искаженные голоса. В ролике утверждается, что все привитые от Covid находятся под смертельной угрозой.

«Известный врач Аркадий Попов бьет тревогу: каждый, кто получил вакцину от Covid, находится под смертельной угрозой. Врачи по всему миру начинают раскрывать ужасающую правду о побочных эффектах, которые раньше тщательно скрывали», - так звучит разлетающееся в Facebook фейковое видео с изображением и поддельным голосом репортера TV3 Свена Сойвера, предупреждающее людей об опасности вакцин от коронавируса.

После вступления «слово взял» врач Аркадий Попов, «голос» которого довольно похож на искаженный голос, наложенный на видео с Сойвером. В фейковом ролике Попов якобы предупреждает, что с началом вакцинации разразилась катастрофа и вакцины имеют ужасные и ранее скрытые последствия.

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