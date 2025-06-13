Топ-7 вещей, которые дерматологи категорически не советуют делать с кожей

Есть правила ухода за кожей, с которыми согласятся все профессиональные дерматологи. И сегодня именно о них рассказало издание Women`s Health, а также собрало для вас топ-7 категоричных «нет» от экспертов, которые следует принять во внимание, чтобы не навредить своей коже.

Забудьте о сложных многоступенчатых бьюти-рутинах

Многие считают, что чем больше средств, тем лучше для кожи. Но дерматологи предупреждают: сложные десяти-этапные рутины нередко наносят больше вреда, чем пользы.

Не стоит использовать более двух-трех средств одновременно. Слишком много слоев может вызвать раздражение, аллергические реакции, акне и даже ослабить естественный защитный барьер кожи. К тому же далеко не все компоненты могут полноценно поглощаться при таком использовании.

Совет дерматолога: сосредоточьтесь на основном - это очищение, увлажнение и защита от солнца.

Солнцезащитный крем - обязательный

Как бы банально это ни звучало, но защита от ультрафиолета - главный секрет здоровой кожи. Не тратьте большие деньги на косметику, если не используете SPF. Солнце вызывает фотостарение: пигментные пятна, морщинки, расширенные поры, ломкость сосудов, сухость и увеличивает риск развития рака кожи.

Даже в пасмурные или зимние дни кожа нуждается в защите. Ультрафиолет проникает через облака, стекло автомобиля или офиса и влияет на кожу.