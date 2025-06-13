Перенести жару: как одеваться летом, чтобы было комфортно

Отдавайте предпочтение открытым вещам

В жару важно, чтобы одежда пропускала воздух. Поэтому стоит выбирать модели с короткими рукавами или вовсе без них, открытые плечи, легкие фасоны со свободными рукавами.

Натуральные ткани

Синтетика летом только ухудшает ситуацию - она удерживает тепло и плохо пропускает воздух. Зато лен, хлопок, ситец или другие натуральные материалы обеспечат комфорт и «дыхание» кожи.

Лучше временно забыть о джинсах

Деним - это плотная ткань, которая совсем не подходит для высоких температур, особенно если джинсы узкие. В жару лучше выбрать легкие брюки из льна или хлопка. Если очень хочется джинсового - выбирайте свободные модели.

Избегайте обтягивающей одежды

Плотная одежда препятствует нормальной вентиляции, поэтому лучше выбирать свободные вещи. Идеально подойдут широкие брюки, просторное платье, свободная футболка или легкая блузка.

Удобная летняя обувь

Даже самые удобные кроссовки лучше оставить для прохладной погоды. В жаркие дни выбирайте сандалии, эспадрильи или легкие пантофли - так ноги будут дышать и вам будет намного удобнее.

Выбирайте светлую одежду