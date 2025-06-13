Десять секретов отличного шашлыка: рекомендации эксперта по готовке на гриле

1. Мясо должно быть свежим. Улдис обычно покупает свинину на рынке и предпочитает шейный карбонад. Он отмечает, что можно выбрать и окорок, но результат будет более жестким и сухим.

2. Куски мяса должны быть крупными - в среднем от 50 до 60 граммов каждый.

3. Если вы выбираете уксусный маринад, то он должен быть достаточно мягким, а вкус уксуса не должен доминировать, так как эта добавка сушит мясо.

4. В маринад можно добавить несколько столовых ложек растительного масла. Это позволит мясу лучше прожариться и предотвратит его высыхание.

5. Хотя тут мнения расходятся, Улдис советует мариновать шашлык за 2-3 дня - так вкуснее!

6. Мясо жарят только на шампурах для удобного контроля. Шампуры должны быть толстыми, широкими и изготовленными из нержавеющей стали. Они также пригодятся для кебаба.

7. Держите мясо на шампурах в течение 30-50 минут, чтобы оно прогрелось. Мясо можно держать на открытом воздухе, но в тени, так как именно солнечные лучи способствуют размножению бактерий.

Фото: Uldis Grinbergs

8. Мясо должно быть плотно насажено на шампуры, чтобы не оставалось зазоров. Угли необходимо тщательно разогреть.

9. Улдис редко переворачивает мясо, чтобы каждый кусок как следует прогрелся, но не стоит забывать об этом вовсе!

Фото: Uldis Grinbergs

10. Мясо снимают с углей, когда оно еще розоватое внутри. Все шампуры надо выложить на противень и щедро посыпать нарезанным полукольцами свежим луком. Лук перед этим необходимо тщательно отжать. Затем накрываем фольгой в два слоя, чтобы не выходило тепло и мясо продолжило готовиться. Оставляем настояться на 5-10 минут.

Фото: Uldis Grinbergs