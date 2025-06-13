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Пт, 13.06.2025
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Шансы астрономические: канадский пенсионер четырежды сорвал джекпот в лотерее

Фото статьи

Канадец Дэвид Серкин, сумевший победить рак, стал обладателем крупных лотерейных выигрышей в августе и ноябре прошлого года, а также в мае этого года. Еще один крупный приз он получил более десяти лет назад - в общей сложности четыре больших выигрыша.

Как в западной Канаде говорят «победитель лотереи»? Ответ - Дэвид Серкин, житель Летбриджа (провинция Альберта), переживший рак. С августа 2024 года по май 2025 года он трижды выигрывал в лотерею, получив в общей сложности 2,5 миллиона долларов (3,4 миллиона канадских долларов), сообщает The Guardian.

По словам официальных лиц, эти счастливые билеты стали для Серкина уже вторым, третьим и четвертым выигрышем в лотерею за всю его жизнь - достижение с почти нулевой вероятностью, которое привлекло внимание в интернете, особенно на страницах, посвященных позитивным новостям.

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