Шансы астрономические: канадский пенсионер четырежды сорвал джекпот в лотерее

Канадец Дэвид Серкин, сумевший победить рак, стал обладателем крупных лотерейных выигрышей в августе и ноябре прошлого года, а также в мае этого года. Еще один крупный приз он получил более десяти лет назад - в общей сложности четыре больших выигрыша.