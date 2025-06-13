Шансы астрономические: канадский пенсионер четырежды сорвал джекпот в лотерее

Канадец Дэвид Серкин, сумевший победить рак, стал обладателем крупных лотерейных выигрышей в августе и ноябре прошлого года, а также в мае этого года. Еще один крупный приз он получил более десяти лет назад - в общей сложности четыре больших выигрыша.
Как в западной Канаде говорят «победитель лотереи»? Ответ - Дэвид Серкин, житель Летбриджа (провинция Альберта), переживший рак. С августа 2024 года по май 2025 года он трижды выигрывал в лотерею, получив в общей сложности 2,5 миллиона долларов (3,4 миллиона канадских долларов), сообщает The Guardian.