Психолог назвал три признака того, что ваши отношения оказались на грани разрыва

Порой люди завершают отношения - это один из этапов жизни. Но удовлетворенность отношениями не падает внезапно, она проходит через фазу «терминального спада».

Об этом рассказывает американский психолог Марк Треверс в материале для Forbes. Он пишет, что такой спад начинается за годы до того, как пара решит разойтись. Специалист назвал три признака того, что вы, возможно, уже находитесь на этапе, предшествующем разрыву.

1. Вы чувствуете облегчение, когда представляете жизнь без партнера

Мысли о свободе часто появляются перед расставанием с партнером. Они приходят не потому, что вы хотите причинить человеку боль, а потому, что вы хотите снова почувствовать себя собой.

«Вы больше не представляете себе совместного будущего, зато мечтаете о жизни, которую живете по собственным правилам. Вы задаетесь вопросом, как это проснуться без этих отношений, которые вас обременяют, и не чувствовать эмоционального напряжения, которое, кажется, никогда не прекратится. Впоследствии, когда наступает истощение, вы редко замечаете, что чувствует ваше тело. Вы прекращаете бороться, потому что больше не имеете энергии, чтобы продолжать попытки. Вы не начинаете разговоров, не пытаетесь починить то, что сломалось, или восстановить связь, которая, кажется, разрушается», - объясняет Треверс.

2. Вы постоянно истощены и не знаете почему