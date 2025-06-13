ФОТО И ВИДЕО Авиакатастрофа над Индией унесла 269 жизней, выжил только один человек: Я проснулся среди обломков и мертвых тел

12 июня войдет в историю авиации как один из самых трагичных дней. Рейс Air India AI171, вылетевший из Ахмадабада в Лондон, превратился в кошмар. Boeing 787-8 Dreamliner упал всего через 30 секунд после взлета и взорвался над общежитием студентов-медиков. В общей сложности погибло 269 человек, включая молодых студентов общежития. По сообщению Daily Mail, чудом остался жив лишь один пассажир.
Самолёт взлетел в 13:39 по местному времени. Всего через несколько секунд после взлета он рухнул прямо на общежитие студентов медицинского колледжа B.J. Возникший пожар охватил самолет, взрыв был слышен за несколько километров, и на территории университета началась паника. Многие спавшие студенты даже не успели среагировать. На месте возник пожар, который уничтожил несколько этажей и унес жизни невинных людей.