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ФОТО И ВИДЕО Авиакатастрофа над Индией унесла 269 жизней, выжил только один человек: Я проснулся среди обломков и мертвых тел

Фото статьи

12 июня войдет в историю авиации как один из самых трагичных дней. Рейс Air India AI171, вылетевший из Ахмадабада в Лондон, превратился в кошмар. Boeing 787-8 Dreamliner упал всего через 30 секунд после взлета и взорвался над общежитием студентов-медиков. В общей сложности погибло 269 человек, включая молодых студентов общежития. По сообщению Daily Mail, чудом остался жив лишь один пассажир.

Самолёт взлетел в 13:39 по местному времени. Всего через несколько секунд после взлета он рухнул прямо на общежитие студентов медицинского колледжа B.J. Возникший пожар охватил самолет, взрыв был слышен за несколько километров, и на территории университета началась паника. Многие спавшие студенты даже не успели среагировать. На месте возник пожар, который уничтожил несколько этажей и унес жизни невинных людей.

На борту было 242 человека, и, по имеющейся информации, погибло 241. Выжил лишь один человек.

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