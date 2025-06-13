Назван простой способ улучшить умственные способности: об этом нужно знать каждому

Физическая активность - это не только здоровое тело, но и ясный ум. Австралийские ученые провели крупнейшее в мире исследование на эту тему и сделали выводы: регулярные физические упражнения существенно улучшают когнитивные функции независимо от возраста, физического состояния или образа жизни, передает TCH.
Исследование, опубликованное в журнале «British Journal of Sports Medicine», охватывает результаты 133 систематических обзоров, включающих более 2 700 клинических испытаний и почти 260 тысяч участников в возрасте от семи до 89 лет.
Что удалось выяснить
- Даже легкая нагрузка работает. Простые занятия, такие как ежедневная ходьба, йога или танцы дают очень мощный эффект.
- Результат не зависит от возраста. Память, внимание и самоконтроль улучшаются как у детей, так и у пожилых людей.
- Наибольший эффект - у детей и подростков, особенно у тех, кто испытывает трудности с концентрацией.
- Идеальное сочетание - тело и мозг. Ученые отмечают, что наибольший эффект дают активности, в которых задействована работа мозга, например подвижные игры или йога с элементами осознанности.
- Продолжительность важнее интенсивности. Программы продолжительностью от одного до трех месяцев принесли самые лучшие результаты. Не обязательно истощать свое тело, главное, чтобы движения были регулярными.
Почему это работает? Физические упражнения, как отмечают ученые, активизируют кровообращение, насыщают мозг кислородом и способствуют образованию новых нейронных связей. Во время активности также выделяются «гормоны счастья» - дофамин и серотонин, улучшающие настроение и мотивацию к обучению.
Какие дополнительные преимущества физической активности для мозга
- Уменьшают риск депрессии и тревожных расстройств.
- Улучшают качество сна, что оказывает непосредственное влияние на продуктивность мышления.
- Снижают риск возрастных когнитивных нарушений, в частности, деменции.
- Повышают креативность и быстроту принятия решений.
«Даже самые простые формы движения - это мощный инструмент для укрепления работы мозга», - подчеркивает доктор Бен Сингх, автор исследования.