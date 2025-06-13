Назван простой способ улучшить умственные способности: об этом нужно знать каждому

Физическая активность - это не только здоровое тело, но и ясный ум. Австралийские ученые провели крупнейшее в мире исследование на эту тему и сделали выводы: регулярные физические упражнения существенно улучшают когнитивные функции независимо от возраста, физического состояния или образа жизни, передает TCH.