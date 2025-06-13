Как и почему кошки мурлычут: ученые наконец нашли ответы

Интересно, что у самок с той же короткой версией гена наблюдалась повышенная агрессия по отношению к незнакомым людям. Эта двойственность говорит о том, что один и тот же участок ДНК может влиять на коммуникативность у одного пола и на защитное поведение у другого.

Ученые также обнаружили, что длинные версии этого гена чаще встречаются у породистых кошек, тогда как короткие - у беспородных или ранее бездомных животных.

Как порода и гены влияют на мурлыканье

При сравнении с родственными видами, такими как леопардовая кошка и кошка-рыболов, оказалось, что только домашние кошки имеют более длинные повторы в этом гене.

Вероятно, это связано с процессом одомашнивания, когда именно менее шумные и более дружелюбные животные оказались более адаптированы к жизни рядом с человеком. Селекция, направленная на определенные черты характера или внешности, со временем могла изменить частоту появления определенных генетических вариантов.