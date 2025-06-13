Как и почему кошки мурлычут: ученые наконец нашли ответы

Нам кажется, что коты мурлычут из-за приятных эмоций по отношению к человеку, но это не совсем так, сообщает UNIAN.
Будь то ваш собственный питомец или просто кошка с видео в интернете, эти создания занимают особое место в жизни множества людей. Они эволюционировали рядом с человеком, проявляя уникальные черты поведения, которых нет у большинства других, более одиноких представителей семейства кошачьих.
Интерес к генетической природе кошек значительно возрос за последние годы, и новое исследование изучает особый участок гена андрогенного рецептора, чтобы выяснить, связан ли он с мурлыканьем и другими формами поведения, пишет Earth.
Исследование возглавили ученые из Центра изучения дикой природы при Университете Киото, включая первого автора Юмэ Окамото.
Кошки с короткой версией гена мурлыкают чаще
Многие любители кошек замечали, что их питомцы по-разному общаются, но не все понимают, что мурлыканье - это не просто приятный звук. Оно может означать комфорт, способом привлечь внимание или даже использоваться для сглаживания напряженной обстановки.
Ученые наблюдали за кастрированными и стерилизованными беспородными кошками, живущими в обычных домашних условиях. Они исследовали, влияет ли длина повторяющегося участка ДНК в одном из генов на поведение, особенно на мурлыканье и мяуканье.
Одним из первых выводов стало то, что кошки с короткой версией гена мурлыкали чаще, чем те, у кого была его длинная версия. Также выяснилось, что самцы с коротким повтором чаще издавали звуки в адрес человека - возможно, чтобы попросить еду или ласку.
Интересно, что у самок с той же короткой версией гена наблюдалась повышенная агрессия по отношению к незнакомым людям. Эта двойственность говорит о том, что один и тот же участок ДНК может влиять на коммуникативность у одного пола и на защитное поведение у другого.
Ученые также обнаружили, что длинные версии этого гена чаще встречаются у породистых кошек, тогда как короткие - у беспородных или ранее бездомных животных.
Как порода и гены влияют на мурлыканье
При сравнении с родственными видами, такими как леопардовая кошка и кошка-рыболов, оказалось, что только домашние кошки имеют более длинные повторы в этом гене.
Вероятно, это связано с процессом одомашнивания, когда именно менее шумные и более дружелюбные животные оказались более адаптированы к жизни рядом с человеком. Селекция, направленная на определенные черты характера или внешности, со временем могла изменить частоту появления определенных генетических вариантов.
Понимание этих факторов поможет владельцам и ветеринарам лучше распознавать потребности кошек. Например, кошка, которая редко мяукает, может все равно испытывать стресс - в ее случае важнее обращать внимание на невербальные сигналы.