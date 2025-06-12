Адвокат семьи Яниса Тиммы рассказала, как себя чувствует мать баскетболиста: «Чуть ли не в суицидальном состоянии»

«Сейчас мать Яниса, Аусма, в ужасном, чуть ли не в суицидальном состоянии. И его сын Кристиан тоже очень переживает, они были очень близки. Я хочу, чтобы у людей не было никаких заблуждений из-за того, что она (Анна Седокова - прим.ред.) все время включает жертву. Это все лицемерие», - заявила представитель семьи.

Адвокат добавила, что Анна оборвала все контакты с родственниками экс-супруга. «Ни Анна Седокова, ни ее представители не хотят общаться и выходить на связь с семьей Яниса. Она сделала вид, что она бедная, несчастная, что ей совершенно невозможно жить. Общались мы только с бабушкой ее дочери Моники Чернявской. С момента смерти Яниса Анна не навещала Монику, но когда Янис был жив, ее отец Максим спокойно разрешал ей общаться и отдыхать с Янисом и Анной, он ему очень доверял. А Моника дружила с сыном Яниса - Кристианом», - поделилась Гаврилова.