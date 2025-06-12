ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как прошел незабываемый вечер в одном из ресторанов Таллинна

В Таллинне прошел вечер, объединивший представителей бизнес-, культурной и гастрономической среды в ресторане HOOV.
Гостей угощали блюдами, подготовленными шеф-поварами на основе сезонных и отборных продуктов. Вечер прошел в атмосферe, где внимание к деталям сочеталось с уважением к современной гастрономической культуре.
Среди приглашенных были политик Кристийна Оюланд, шеф-повар Дмитрий Демьянов, актер Сепо Сееман, дизайнер Диана Денисова, а также фуд-блогеры, представители культурной сферы и предприниматели.
Мероприятие стало частью продолжающегося диалога о развитии ресторанной сцены Таллинна. Вечер подчеркнул значение гастрономии как важного элемента культурной жизни города.