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Чт, 12.06.2025
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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как прошел незабываемый вечер в одном из ресторанов Таллинна

В Таллинне прошел вечер, объединивший представителей бизнес-, культурной и гастрономической среды в ресторане HOOV.

Гостей угощали блюдами, подготовленными шеф-поварами на основе сезонных и отборных продуктов. Вечер прошел в атмосферe, где внимание к деталям сочеталось с уважением к современной гастрономической культуре.

Среди приглашенных были политик Кристийна Оюланд, шеф-повар Дмитрий Демьянов, актер Сепо Сееман, дизайнер Диана Денисова, а также фуд-блогеры, представители культурной сферы и предприниматели.

Мероприятие стало частью продолжающегося диалога о развитии ресторанной сцены Таллинна. Вечер подчеркнул значение гастрономии как важного элемента культурной жизни города.

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