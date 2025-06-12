Во Франции некоторым туристам вскоре придется платить больше за билеты в музеи

По данным издания, аналогичное разделение цен для туристов из ЕС и остального мира также будет введено в Версальском дворце, замке Шамбор, а также ряде достопримечательностей Парижа, включая Триумфальную арку и Оперу Гарнье.

Источник Le Monde в Министерстве культуры заявил: они убеждены, что туристы, приехавшие издалека, не колеблясь заплатят любую цену, чтобы вернуться во времени вместе с Марией-Антуанеттой, сделать селфи с Моной Лизой или насладиться панорамным видом Парижа с Триумфальной арки.

Ожидается, что эта мера будет распространена и на другие французские объекты в 2027 году. Цель ясна: собрать деньги, в то время как бюджетные сокращения угрожают государственным субсидиям, спонсорство иссякает, а расходы на строительство стремительно растут.

Например, в Версальском замке, который постоянно ищет средства на восстановление заброшенной рощи или ремонт протекающей крыши, туристы не из Европы составляют 42 процента от 8 миллионов ежегодных посетителей.

Тем временем, в Шамборе доля посетителей не из Европы снизилась и составила около десяти процентов от 1,1 миллиона посещений замка. Теперь его администрация рассматривает возможность повышения цены на билеты с 19 до 29 евро для посетителей из неевропейских стран уже с января 2026 года.