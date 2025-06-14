Болезнь Альцгеймера начинается со рта: ученые нашли тревожные доказательства

В одном из исследований, опубликованном в 2019 году, ученые обнаружили в мозгу умерших пациентов с болезнью Альцгеймера бактерию Porphyromonas gingivalis - возбудителя хронического пародонтита, то есть заболевание десен.​

Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) - белка, связывающегося с возникновением болезни.

Хотя ученые пока не заявляют об окончательной причинно-следственной связи, они считают это новым направлением исследований, которое может изменить понимание патогенеза слабоумия.

«У нас впервые есть убедительные доказательства связи внутриклеточного патогена P. gingivalis и болезни Альцгеймера», - сказал соавтор исследования, Стивен Домини.

Также в мозге пациентов обнаружили токсические ферменты - гингипаины, выделяемые P. gingivalis и ассоциирующиеся с деградацией нейронов - через взаимодействие с тау-белком и убиквитином.

Более того, гингипаины были найдены и в мозгу людей, у которых еще не диагностировали деменцию, что свидетельствует: инфекция могла бы привести к развитию заболевания со временем.

Компания Cortexyme, работающая над потенциальным лечением, разработала экспериментальную молекулу COR388. В опытах на мышах она уменьшала бактериальную нагрузку в мозге и снижала уровень бета-амилоида и нейровоспаления.

«Мы должны испытать все потенциальные подходы к борьбе с болезнью Альцгеймера. Это вопрос не только медицины, но и качества жизни миллионов людей», - отметили в исследовательской среде.