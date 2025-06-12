ВИДЕО Тартуского водителя удивило поведение пешехода: настоящая загадка

«Дама выходит на пешеходный переход - все кажется логичным. Вдруг она останавливается посреди дороги», - удивляется водитель, который опубликовал видео этой ситуации в Facebook-группе Märgatud: Tartus. В комментариях ему сообщают, что он сам, как водитель, подъехал к переходу слишком быстро. «Женщина застыла от страха», - отмечают в комментариях.
Водитель разместил видео и рассказывал, что пару недель назад на улице он увидел «живую загадку». «Дама выходит на пешеходный переход - все кажется логичным. Автомобиль спокойно подъезжает и замедляет ход. Водитель понимает, что успеет продолжить движение, когда женщина перейдет дорогу. Но что делает госпожа? Она замирает посреди проезжей части, будто размышляя: сегодня хороший день, чтобы умереть, или просто посеять смятение?» - пишет водитель, прикладывая видео.