ВИДЕО Тартуского водителя удивило поведение пешехода: настоящая загадка

Водитель разместил видео и рассказывал, что пару недель назад на улице он увидел «живую загадку». «Дама выходит на пешеходный переход - все кажется логичным. Автомобиль спокойно подъезжает и замедляет ход. Водитель понимает, что успеет продолжить движение, когда женщина перейдет дорогу. Но что делает госпожа? Она замирает посреди проезжей части, будто размышляя: сегодня хороший день, чтобы умереть, или просто посеять смятение?» - пишет водитель, прикладывая видео.