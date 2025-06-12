ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как весело и со вкусом открыли летний сезон в популярном ресторане Таллинна

В минувшую субботу, 7 июня, в Таллинне состоялось уже традиционное открытие летнего сезона одного из самых популярных мясных ресторанов города - MEAT Resto & Butchery. Вечеринка WHITE PARTY в этот раз была наполнена особым итальянским колоритом. Смотрите яркую галерею с мероприятия!
В этот вечер гости блистали в изысканных белых образах, полностью соответствуя дресс-коду, и наполнили пространство своим прекрасным настроением!
Прохладный старт лета не смутил гостей - они с полной отдачей наслаждались каждым моментом вечера. Программа была по-настоящему впечатляющей: за музыкальное сопровождение отвечал виртуозный DJ BELL, мастерски сочетая chill, house и танцевальные ритмы. Модерн-кабаре EMPIRE SHOW представило публике яркие, стильные и немного дерзкие интермедии, пронизанные эстетикой и итальянским шармом.
Настоящим украшением вечера стал итальянец Томмасо Примавера - его мощный голос, безупречная харизма и репертуар из любимых итальянских хитов покорили публику и подняли на танцпол даже самых скромных гостей.
Гости наслаждались блюдами из нового летнего меню и, конечно, любимым шампанским Moët & Chandon. Поскольку летняя терраса ресторана официально представлена под этим знаменитым брендом.