ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как весело и со вкусом открыли летний сезон в популярном ресторане Таллинна

В этот вечер гости блистали в изысканных белых образах, полностью соответствуя дресс-коду, и наполнили пространство своим прекрасным настроением!

Прохладный старт лета не смутил гостей - они с полной отдачей наслаждались каждым моментом вечера. Программа была по-настоящему впечатляющей: за музыкальное сопровождение отвечал виртуозный DJ BELL, мастерски сочетая chill, house и танцевальные ритмы. Модерн-кабаре EMPIRE SHOW представило публике яркие, стильные и немного дерзкие интермедии, пронизанные эстетикой и итальянским шармом.

Настоящим украшением вечера стал итальянец Томмасо Примавера - его мощный голос, безупречная харизма и репертуар из любимых итальянских хитов покорили публику и подняли на танцпол даже самых скромных гостей.