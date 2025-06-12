Что больше всего отталкивает в женщине? Отвечают мужчины

«Все по парам, а я снова одна. Скажите честно: что со мной не так?» Точно хотите знать? Вариантов много. Вам, скорее всего, ни один из них не понравится - как и комментарии местных мужчин, но, раз уж на то пошло, вот несколько версий.
«Я нормально выгляжу, не дура, хорошо зарабатываю, все вроде бы хорошо, но вот с личной жизнью полный бардак. Что со мной не так?» Скорее всего, это вовсе не ваша вина. Вы просто не оказались в нужном месте и в нужное время, где судьба предназначила встретить нужного человека.