Ryanair ввел огромные штрафы для буйных пассажиров: за что могут наказать

Теперь же ирландский бюджетный перевозчик официально объявил о мерах, которые будут применяться к дебоширам, пишет Daily Mirror.

12 июня 2025 года Ryanair объявил, что штраф в размере 500 фунтов стерлингов (около 590 евро - прим.ред) теперь вступил в силу и будет взиматься с «пассажиров, нарушающим общественный порядок, чье недисциплинированное поведение приводит к высадке из самолета».

При этом в авиакомпании предупредили, что штраф может быть и выше, но именно эта сумма будет отправной точкой.

«Пассажиры ожидают комфортного и беззаботного путешествия с прибытием вовремя, без ненужных помех, вызванных небольшим количеством недисциплинированных пассажиров. Хотя это общеотраслевая проблема, затрагивающая все авиакомпании, Ryanair стремится бороться с недисциплинированным поведением пассажиров в интересах своих пассажиров и экипажа и продолжит преследовать недисциплинированных пассажиров за гражданский ущерб, но как минимум теперь им будет выписан штраф в размере 500 фунтов стерлингов», - говорится в опубликованном сегодня утром заявлении авиакомпании.