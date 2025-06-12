ФОТО Изучаем стиль: Кейт Миддлтон в своем любимом брючном костюме

На встречу в музее принцесса Уэльская решила надеть темно-синий брючный костюм. Это наряд из коллекции High Waisted Sport Luxe Trousers британского бренда Jigsaw.

Принцесса Кэтрин в музее V&A East Storehouse Фото: AFP/SCANPIX

Кейт впервые надела эти брюки с высокой талией в 2018 году, и с тех пор они стали неотъемлемой частью ее гардероба для различных официальных мероприятий.

Принцесса Кэтрин в музее V&A East Storehouse Фото: AFP/SCANPIX

Если понаблюдать за принцессой Кейт во время этого визита, станет ясно: ее стиль всегда продуман. Этот визит был частью ее давнего интереса к продвижению творчества молодежи и укреплению психического здоровья - двум темам, которые находятся в центре ее общественной деятельности.

Кейт проявляла неподдельный интерес к идеям участников, вступала в беседы и с улыбкой осматривала творческие проекты.