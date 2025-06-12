ФОТО Изучаем стиль: Кейт Миддлтон в своем любимом брючном костюме

Принцесса Уэльская Кэтрин в очередной раз доказала, что она является символом современной элегантности. Почтив своим присутствием новую инициативу музея Виктории и Альберта V&A East Storehouse в Лондоне, она привлекла внимание посетителей и прессы своим уверенным, но сдержанным стилем.
На встречу в музее принцесса Уэльская решила надеть темно-синий брючный костюм. Это наряд из коллекции High Waisted Sport Luxe Trousers британского бренда Jigsaw.
Кейт впервые надела эти брюки с высокой талией в 2018 году, и с тех пор они стали неотъемлемой частью ее гардероба для различных официальных мероприятий.
Если понаблюдать за принцессой Кейт во время этого визита, станет ясно: ее стиль всегда продуман. Этот визит был частью ее давнего интереса к продвижению творчества молодежи и укреплению психического здоровья - двум темам, которые находятся в центре ее общественной деятельности.
Кейт проявляла неподдельный интерес к идеям участников, вступала в беседы и с улыбкой осматривала творческие проекты.
Галерея: Принцесса Уэльская посещает V&A East Storehouse