ФОТО И ВИДЕО «Как будто я в Париже!» Дизайнеры со всего мира представили в Таллинне уникальные коллекции

В Эстонии состоялось одно из самых модных событий в Северной Европе - VIP Fashion Week. Эта неделя моды была основана известным продюсером Альбаной Чакшири. Впервые мероприятие состоялось в мировой столице моды - Милане.

Гостей вечера в Helitehas ждал показ ярких коллекций, в которых приняли участие более 120 моделей и более 20 дизайнеров. На подиуме были представлены коллекции как известных, так и начинающих дизайнеров, которые постарались передать свой уникальный взгляд на моду.

Организатором события выступила модельная школа Staarikool, известная своей работой с международными конкурсами красоты и сотрудничеством с такими изданиями, как Vogue, L’Officiel Baltic, Lamour, Pump и другими. Отбор моделей в Эстонии проходил заранее - в формате живого кастинга.

«Я чувствовала себя очень взволнованной и испытываю целый спектр эмоций, потому что это был мой первый раз на таком длинном подиуме!» - поделилась с нами начинающая модель из Украины Эбигейл. «Я уже участвовала в других шоу, но никогда не бывала на таких больших».

«Как будто я в Париже!» - поделилась своими ощущениями после шоу Ракель, которая внешностью и походкой на подиуме чем-то напомнила Наоми Кэмпбелл.

«Я считаю, что нужно наслаждаться каждым моментом, когда ты на подиуме, и чувствовать удовольствие, а не стресс», - уверенно и гордо сказала участница из Эстонии Мерили Карола.

Международная неделя моды VIP Fashion Week в Эстонии проходит уже во второй раз и уверенно превращается в важную модную традицию, где участвуют модели и дизайнеры со всего мира.