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Чт, 12.06.2025
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Эстонская фирма, выплачивающая премии некурящим: некоторые честно признаются, если нарушили условия

Перевод: Седа Дунгурова
Отказ от курения. Снимок иллюстративный.

Руководство свечной фабрики Hansa Candle, работающей в Вильянди почти 30 лет, мотивирует своих сотрудников придерживаться более здорового образа жизни простым способом: премией в 50 евро каждый месяц за отказ от курения. И не важно, бросил ли человек курить, например, в прошлом месяце или никогда в жизни этого не делал.

Как правило, премии на работе выплачиваются за выполнение определенных задач, а вот на свечной фабрике Hansa Candle в Вильянди действует другая система. Уже почти два года здесь платят 50 евро (брутто) в месяц не за действия, а за сознательный выбор: отказ от курения. Премия положена всем некурящим: не важно, бросили ли сотрудники курить недавно или никогда даже не пробовали.

Идея создания такого клуба принадлежит руководителю Hansa Candle Харри Юхани Аалтонену.

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