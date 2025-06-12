Эстонская фирма, выплачивающая премии некурящим: некоторые честно признаются, если нарушили условия

Как правило, премии на работе выплачиваются за выполнение определенных задач, а вот на свечной фабрике Hansa Candle в Вильянди действует другая система. Уже почти два года здесь платят 50 евро (брутто) в месяц не за действия, а за сознательный выбор: отказ от курения. Премия положена всем некурящим: не важно, бросили ли сотрудники курить недавно или никогда даже не пробовали.