ГАЛЕРЕЯ Таллинн, который мы знаем: как Олимпиада-80 преобразила облик столицы

Некоторые перемены происходят тихо, почти незаметно. А бывают такие, после которых город уже никогда не станет прежним. Для Таллинна таким моментом стала Олимпиада-80: именно тогда начали появляться те самые дома, улицы и здания, без которых сложно представить столицу сегодня. Выставка Tallinn täispurjes, открывшаяся в Эстонском музее архитектуры, рассказывает о том, как это было.
В начале 1970-х годов Советский Союз вновь решил побороться за право провести Летние Олимпийские игры. Москва выдвинула свою кандидатуру, и пока в столице только строили планы, в Таллинне уже действовали с полной решимостью.
Эстонская столица не ждала указаний сверху. Почти сразу после подачи московской заявки власти Таллинна выступили с инициативой: они, понимая, какие перспективы могут открыться перед ними, хотели, чтобы именно их город принял олимпийскую парусную регату. Желание было настолько сильным, что городское руководство официально заявило об этом уже через десять дней.
Уверенность была вполне обоснованной. И не только потому, что в Эстонии парусный спорт пользовался популярностью, но и из-за большого опыта проведения различных чемпионатов и крупных соревнований. Впрочем, главным фактором при выборе места проведения олимпийской регаты стало то, что Таллинн приступил к подготовке раньше других - еще в 1971 году.
200 миллионов рублей и 120 проектов
Уже на начальном этапе стало ясно, что предстоящие изменения затронут не только спортивную инфраструктуру: город ждали масштабные преобразования. Власти стремились привести Таллинн в порядок, устранив последствия разрушений Второй мировой войны и застроив ранее пустующие участки.
Решающим моментом стал 1974 год, когда Международный олимпийский комитет в Вене избрал Москву столицей XXII Олимпийских игр. Таллинну же доверили почетную миссию: принять у себя олимпийскую регату, став одним из городов-организаторов.
На строительство олимпийских объектов было выделено 200 миллионов рублей, что дало возможность разработать более 120 проектов. Часть из них построили к регате, некоторые здания появились позднее, а ряд замыслов остался нереализованным. В Таллинн съезжались тысячи добровольцев и специалистов со всей Эстонии, чтобы внести свой вклад в преобразование города.
«Это были не только архитекторы и проектировщики, но и рабочие со всей Эстонии и других уголков Советского Союза. Особенно много строителей приехало из Вильянди, - вспоминает руководитель отдела коммуникации и маркетинга Эстонского музея архитектуры Эпп Алаталу. - Почти у каждой семьи, чьи родители участвовали в этих событиях, сохранилась своя история. Кто-то вспоминает бесконечные очереди в кафе, куда невозможно было попасть с детьми - настолько многолюдным стал город».
Старт больших перемен
В 1975 году состоялась церемония закладки первого камня Таллиннской телебашни. Это был масштабный проект, в котором приняло участие 32 строительных предприятия. Цель - успеть к XXII Летним Олимпийским играм - была достигнута: в 1980 году прошло торжественное открытие телебашни, которая стала частью программы развития телекоммуникаций.
Год спустя, в 1976 году, город приступил к реконструированию Пирита-теэ. До этого дорога в район Пирита пролегала через Маарьямяэ и выходила на равнину вблизи улицы Сааре. А лестница замка Маарьямяэ вела практически прямо к морю. После обновления улица была расширена, на ней появились зеленые насаждения и пешеходные зоны. Сейчас о тех временах напоминают лишь оранжевые перила, установленные вдоль променада.
Сердце олимпийской регаты
В это же время на берегу залива развернулось строительство главного спортивного объекта Олимпиады - Центра парусного спорта. Перед началом работ архитекторы объездили другие города, где проходила Олимпиада, чтобы понять, в каком направлении двигаться.
«В итоге за основу был взят Олимпийский парусный центр в Киле: в городе, который тоже расположен на берегу Балтийского моря», - говорит Эпп Алаталу.
Комплекс был задуман, как небольшой городок, в котором разместились жилые корпуса, спортзалы, столовая, пресс-центр, яхт-клуб, различные мастерские и многое другое. В Олимпийской деревне могли поселить около 600 участников, а в одном из корпусов располагался ресторан, зал для мероприятий и кино.
Центром управления олимпийской регатой служило здание яхт-клуба, в котором были отдельные кабинеты как для судей, секретариата, так и для почетных гостей. У входа в яхт-клуб находилась церемониальная площадь, в центре которой возвышалась платформа с чашей Олимпийского огня.
Только для туристов
Помимо Центра парусного спорта, к Олимпиаде в Таллинне строились и другие важные объекты. Одним из них стал построенный по проекту эстонских архитекторов отель «Олимпия». Во время XXII Олимпийских игр в этом 28-этажном здании размещались исключительно участники и гости соревнований, а сегодня его двери открыты для всех желающих.
«В здании отеля появился первый скоростной лифт. Люди аж подпрыгивали, когда ехали в нем», - рассказывает Алаталу. Кстати, тогда на лифте можно было подняться только до 25 этажа, а дальше приходилось идти пешком.
«К Олимпиаде напротив отеля построили девятиэтажные дома, чтобы туристы, которые жили на верхних этажах, видели их, а не скрытую за ними советскую реальность», - добавляет она.
Мост между городом и морем
И пока в центре города возвышалась «Олимпия», а на другой стороне улицы Лийвалайа шло строительство девятиэтажек, на побережье Таллинна возводили совершенно иное, низкое, вытянутое, словно сливавшееся с линией горизонта здание с просторным залом на 4300 зрителей, ледовым холлом, уютным кафе, а также дискотекой, кегельбаном и огромным количеством служебных помещений.
«Тогда, в 70-е годы, побережье - территория от Копли до памятника "Русалке" - было закрыто, и Дворец культуры и спорта, который сейчас мы называем Горхоллом, соединил городское пространство с Финским заливом», - объясняет Алаталу.
По ее словам, изначальная идея заключалась еще и в том, чтобы провести прямую дорогу от отеля «Виру» к Горхоллу, но этот проект так и не был реализован. «Если бы они это все-таки сделали, то сегодня у нас не было бы такого замечательного квартала, как Ротерманни», - добавляет она.
Первый в Эстонии эскалатор
Вместе с этим в 1977 году в самом сердце Таллинна, на месте старой заправочной станции начали возводить главпочтамт. «Именно там появился первый в Эстонии эскалатор. Его привезли из Армении, и люди со всей Эстонии приезжали в Таллинн, чтобы на нем покататься. В какой-то момент он даже сломался», - вспоминает Алаталу.
Она также рассказывает, что эскалатор был небольшой: подняться на нем можно было до второго этажа, где был установлен аппарат с мигающими огоньками и звуковым сопровождением.
«Crème de la crème»
К летним Олимпийским играм также был построен пассажирский терминал Таллиннского аэропорта, откуда можно было улететь в Ленинград, Москву, Киев и Сочи. Интерьер терминала того времени отличался смелым сочетанием красок: в нем доминировал ярко-красный цвет, подчеркнутый черными деталями.
«Это было действительно нечто! Архитектором по интерьеру была Майле Грюнберг, которая в мае этого года ушла из жизни... Но да, Таллиннский пассажирский терминал аэропорта тогда считался своего рода crème de la crème», - рассказывает Алаталу.
Здания, которые продолжают жить
Однако подготовка к Олимпиаде затронула не только новые архитектурные объекты, но и сам облик исторического Таллинна. Наряду с масштабным строительством модернистских зданий, велась активная реставрационная работа в Старом городе: были обновлены фасады домов, приведены в порядок улицы и восстановлены знаковые памятники, такие как башня Толстая Маргарита.
Кроме того, как рассказывает Алаталу, в городе появлялись новые больницы (Северо-Эстонская региональная больница, Детская поликлиника на улице Лийвалайа), жилые и административные здания, например, то, в котором сегодня располагается Центристская партия, и многое другое.
Сегодня Таллинн трудно представить без всех этих зданий и улиц, но мало кто из нас - особенно те, кто родился уже после 1980-х годов - задумывается о том, что многие из них появились именно благодаря подготовке города к XXII Олимпийским играм. Для кого-то это просто часть городского пейзажа, не вызывающая вопросов. А ведь за каждым фасадом - стремления целого поколения, вложившего силы в то, чтобы город стал таким, каким мы знаем его сейчас.
Эпп Алаталу обращает внимание на то, что в других городах олимпийские объекты давно утратили свое значение: что-то снесли, что-то пустует. В Таллинне же все иначе: почти все построенные к Олимпиаде здания до сих пор «живут»: работают, принимают людей и остаются частью городской жизни. Олимпиада ушла, но ее архитектурное наследие осталось как напоминание о времени больших перемен.
Выставка Tallinn täispurjes открыта в Эстонском музее архитектуры до 28 сентября 2025 года.