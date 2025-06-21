ГАЛЕРЕЯ Таллинн, который мы знаем: как Олимпиада-80 преобразила облик столицы

Некоторые перемены происходят тихо, почти незаметно. А бывают такие, после которых город уже никогда не станет прежним. Для Таллинна таким моментом стала Олимпиада-80: именно тогда начали появляться те самые дома, улицы и здания, без которых сложно представить столицу сегодня. Выставка Tallinn täispurjes, открывшаяся в Эстонском музее архитектуры, рассказывает о том, как это было.

В начале 1970-х годов Советский Союз вновь решил побороться за право провести Летние Олимпийские игры. Москва выдвинула свою кандидатуру, и пока в столице только строили планы, в Таллинне уже действовали с полной решимостью.

Эстонская столица не ждала указаний сверху. Почти сразу после подачи московской заявки власти Таллинна выступили с инициативой: они, понимая, какие перспективы могут открыться перед ними, хотели, чтобы именно их город принял олимпийскую парусную регату. Желание было настолько сильным, что городское руководство официально заявило об этом уже через десять дней.

Уверенность была вполне обоснованной. И не только потому, что в Эстонии парусный спорт пользовался популярностью, но и из-за большого опыта проведения различных чемпионатов и крупных соревнований. Впрочем, главным фактором при выборе места проведения олимпийской регаты стало то, что Таллинн приступил к подготовке раньше других - еще в 1971 году.

200 миллионов рублей и 120 проектов

Уже на начальном этапе стало ясно, что предстоящие изменения затронут не только спортивную инфраструктуру: город ждали масштабные преобразования. Власти стремились привести Таллинн в порядок, устранив последствия разрушений Второй мировой войны и застроив ранее пустующие участки.

Решающим моментом стал 1974 год, когда Международный олимпийский комитет в Вене избрал Москву столицей XXII Олимпийских игр. Таллинну же доверили почетную миссию: принять у себя олимпийскую регату, став одним из городов-организаторов.