Умер актер, сыгравший в фильме «Лицо со шрамом»: известна причина смерти​

Печальную новость подтвердили родные артиста, а также его менеджер. Отмечается, что актер ушел из жизни во вторник, 10 июня, пишет ТСН.
Причиной смерти стала остановка сердца. Харрис Юлин ушел из жизни в возрасте 87 лет в Нью-Йорке.
К слову, артист 50 лет своей жизни посвятил актерству. Харрис Юлин сам признавал, что ему не повезло сыграть роль, которая бы сделала его всемирно известным. Тем не менее, его лицо является довольно узнаваемым для зрителей. Он играл в таких популярных картинах, как «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями», «Место под соснами», «Озарк» и многие другие.
Кроме работы на экране, Харрис Юлин также играл в спектаклях на Бродвее. Актер даже пробовал себя в роли режиссера и ставил некоторые театральные картины.
За плечами артиста было два брака. Впервые актер повел под венец коллегу Гвен Уэллс. Они были вместе до самой смерти актрисы, которой не стало в 1993 году. Второй женой Юлина стала Кристен Лоуман.