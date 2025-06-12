Умер актер, сыгравший в фильме «Лицо со шрамом»: известна причина смерти​

Причиной смерти стала остановка сердца. Харрис Юлин ушел из жизни в возрасте 87 лет в Нью-Йорке.

К слову, артист 50 лет своей жизни посвятил актерству. Харрис Юлин сам признавал, что ему не повезло сыграть роль, которая бы сделала его всемирно известным. Тем не менее, его лицо является довольно узнаваемым для зрителей. Он играл в таких популярных картинах, как «Лицо со шрамом», «Охотники за привидениями», «Место под соснами», «Озарк» и многие другие.

Кроме работы на экране, Харрис Юлин также играл в спектаклях на Бродвее. Актер даже пробовал себя в роли режиссера и ставил некоторые театральные картины.