ГОРОСКОП НА 13 ИЮНЯ Сложный день ожидает влюбленных Дев, а перед Водолеями открываются заманчивые перспективы

Нестабильны отношения с друзьями, возможны как ссоры из-за пустяков, так и серьезные разногласия. В такой ситуации будет очень кстати поддержка родственников, которые охотно дадут добрый совет. В сфере романтических отношений присутствуют как позитивные, так и негативные тенденции; вас ждут мелкие неприятности, о и без событий, вызывающих неподдельную радость, не обойдется.

Дева

Довольно сложный день ожидает влюбленных Дев. Попытки привлечь любимого человека к осуществлению своих идей и планов едва ли увенчаются успехом. Не исключено нарушение ранее достигнутых договоренностей, которое повлечет за особой ощущение общего разлада, усталости от отношений. Не предпринимайте решительных действий, пока не обдумаете спокойно сложившуюся ситуацию.

С давними друзьями и новыми знакомыми, напротив, вы ладите легко, однако участие в многолюдных увеселительных мероприятиях нежелательно. Лучше использовать этот день для отдыха, учебы, постижения тайн сложных ремесел.

Весы

Продолжайте заниматься ранее начатыми делами, не впадая в панику, если ситуация станет более сложной. Сегодня вы сможете добиться успехов, если будете действовать самостоятельно и решительно, не обращая внимания на неблагоприятные обстоятельства и критические замечания. Внимания и аккуратности будет достаточно, чтобы преодолеть многочисленные мелкие трудности.

Не преподнесет сюрпризов личная жизнь: отношения с близкими гармоничны и стабильны. Очень удачен день для общения с родственниками, семейных праздников. Встреча влюбленных также будет очень приятной.

Скорпион