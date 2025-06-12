Как правильно стирать обувь в стиральной машине

К счастью, многие модели обуви вполне безопасно стирать в стиральной машине, если придерживаться определенных правил. Издание Real Simple поделилось подробной инструкцией, как это сделать, чтобы ваша обувь выглядела идеально.

Можно ли стирать обувь в машинке

Да, но важно знать, какая именно обувь подходит для машинной стирки:

Тканевые кроссовки

Спортивная обувь с сетчатыми вставками

Некоторые модели синтетической обуви

Нельзя стирать в стиральной машине:

Кожаная обувь

Замшевые модели

Обувь с плетеной или джутовой подошвой

Обувь с декоративными элементами (бусины и т.п.)

Перед первой стиркой всегда проверяйте рекомендации производителя.

Как часто нужно стирать обувь

Лучше стирать кроссовки не менее одного раза в две или три недели при активном ношении, особенно в жаркое время года. Если вы используете одну пару ежедневно, обувь может потребовать стирки даже чаще. Особенно важно стирать обувь, если:

есть следы грязи, пыли или пятен;

появился неприятный запах;

обувь была загрязнена во время активного отдыха (песок, грязь, трава).

Что вам понадобится

Стиральная машина

Мягкая щетка (например, старая зубная щетка)

Мешок для стирки или старая наволочка

Сушилка для белья или сушка для обуви

Качественный стиральный порошок (желательно жидкий)

Энзимный пятновыводитель (при необходимости)

Кислородный отбеливатель (опционально)

Дезинфектор для стирки (опционально)

Меламиновая губка

Как постирать обувь

Подготовка к стирке