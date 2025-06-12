Как правильно стирать обувь в стиральной машине

Кроссовки - незаменимая часть гардероба. Мы носим их в дождь, в жару, на прогулках, на работе, во время тренировок. Неудивительно, что они быстро пачкаются и приобретают неприятный запах, пишет TCH.
К счастью, многие модели обуви вполне безопасно стирать в стиральной машине, если придерживаться определенных правил. Издание Real Simple поделилось подробной инструкцией, как это сделать, чтобы ваша обувь выглядела идеально.
Можно ли стирать обувь в машинке
Да, но важно знать, какая именно обувь подходит для машинной стирки:
- Тканевые кроссовки
- Спортивная обувь с сетчатыми вставками
- Некоторые модели синтетической обуви
Нельзя стирать в стиральной машине:
- Кожаная обувь
- Замшевые модели
- Обувь с плетеной или джутовой подошвой
- Обувь с декоративными элементами (бусины и т.п.)
Перед первой стиркой всегда проверяйте рекомендации производителя.
Как часто нужно стирать обувь
Лучше стирать кроссовки не менее одного раза в две или три недели при активном ношении, особенно в жаркое время года. Если вы используете одну пару ежедневно, обувь может потребовать стирки даже чаще. Особенно важно стирать обувь, если:
- есть следы грязи, пыли или пятен;
- появился неприятный запах;
- обувь была загрязнена во время активного отдыха (песок, грязь, трава).
Что вам понадобится
- Стиральная машина
- Мягкая щетка (например, старая зубная щетка)
- Мешок для стирки или старая наволочка
- Сушилка для белья или сушка для обуви
- Качественный стиральный порошок (желательно жидкий)
- Энзимный пятновыводитель (при необходимости)
- Кислородный отбеливатель (опционально)
- Дезинфектор для стирки (опционально)
- Меламиновая губка
Как постирать обувь
Подготовка к стирке
- Снимите шнурки - их лучше стирать отдельно в мешочке или вручную.
- Выньте стельки - их также лучше стирать вручную.
- Мягкой щеткой или влажной салфеткой удалите верхний слой грязи.
- Если есть засохшая грязь - смойте ее под водой перед тем, как положите обувь в машинку.
- Для сложных пятен нанесите энзимное средство или каплю жидкого моющего средства, аккуратно потрите щеткой и оставьте на 15 мин.
Выбор режима стирки
- Установите деликатный режим.
- Температура воды: холодная или теплая (до 30°C).
- Используйте стандартное стиральное средство.
- По желанию добавьте немного кислородного отбеливателя для осветления ткани (обязательно соблюдайте дозировку).
- Если есть опасения относительно грибков (например, из-за грибковых заболеваний стоп), добавьте специальный дезинфектор для стирки.
Кладите в стиральную машину
- Поместите каждую пару обуви в отдельный стиральный мешок.
- Если мешка нет, то используйте старую наволочку - завяжите ее крепко шнурком.
- Для баланса обязательно добавьте в барабан несколько полотенец или джинсов - это уменьшит ударную нагрузку на барабан.
- После стирки тщательно встряхните обувь, чтобы удалить остатки воды.
Сушка обуви
- Обувь сушите естественным путем: поставьте на сушилку в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Нельзя сушить на батарее или в сушильной машине с горячим воздухом - это может деформировать обувь или расклеить подошву.
- Если есть функция «сушки холодным воздухом», можно использовать ее, но обязательно добавьте полотенца, чтобы поглощали влагу.
- Перед повторным ношением убедитесь, что обувь абсолютно сухая (примерно 24 часа).
Лайфхаки
- Чтобы избежать деформации, во время сушки вставьте внутрь обуви смятую бумагу или специальные формовочные колодки.
- Для профилактики запаха используйте дезодоранты для обуви после каждого ношения.
- Не забывайте периодически чистить внутренние стельки - они накапливают пот и бактерии.
Стирка обуви в стиральной машине - это не миф, а вполне реальная и безопасная процедура, если грамотно к ней подойти. Соблюдайте простые правила и ваши любимые кроссовки будут выглядеть как новые еще долгое время.