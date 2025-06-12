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Чт, 12.06.2025
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Как правильно стирать обувь в стиральной машине

Стирка обуви.

Кроссовки - незаменимая часть гардероба. Мы носим их в дождь, в жару, на прогулках, на работе, во время тренировок. Неудивительно, что они быстро пачкаются и приобретают неприятный запах, пишет TCH.

К счастью, многие модели обуви вполне безопасно стирать в стиральной машине, если придерживаться определенных правил. Издание Real Simple поделилось подробной инструкцией, как это сделать, чтобы ваша обувь выглядела идеально.

Можно ли стирать обувь в машинке

Да, но важно знать, какая именно обувь подходит для машинной стирки:

  • Тканевые кроссовки
  • Спортивная обувь с сетчатыми вставками
  • Некоторые модели синтетической обуви

Нельзя стирать в стиральной машине:

  • Кожаная обувь
  • Замшевые модели
  • Обувь с плетеной или джутовой подошвой
  • Обувь с декоративными элементами (бусины и т.п.)

Перед первой стиркой всегда проверяйте рекомендации производителя.

Как часто нужно стирать обувь

Лучше стирать кроссовки не менее одного раза в две или три недели при активном ношении, особенно в жаркое время года. Если вы используете одну пару ежедневно, обувь может потребовать стирки даже чаще. Особенно важно стирать обувь, если:

  • есть следы грязи, пыли или пятен;
  • появился неприятный запах;
  • обувь была загрязнена во время активного отдыха (песок, грязь, трава).

Что вам понадобится

  • Стиральная машина
  • Мягкая щетка (например, старая зубная щетка)
  • Мешок для стирки или старая наволочка
  • Сушилка для белья или сушка для обуви
  • Качественный стиральный порошок (желательно жидкий)
  • Энзимный пятновыводитель (при необходимости)
  • Кислородный отбеливатель (опционально)
  • Дезинфектор для стирки (опционально)
  • Меламиновая губка

Как постирать обувь

Подготовка к стирке

  • Снимите шнурки - их лучше стирать отдельно в мешочке или вручную.
  • Выньте стельки - их также лучше стирать вручную.
  • Мягкой щеткой или влажной салфеткой удалите верхний слой грязи.
  • Если есть засохшая грязь - смойте ее под водой перед тем, как положите обувь в машинку.
  • Для сложных пятен нанесите энзимное средство или каплю жидкого моющего средства, аккуратно потрите щеткой и оставьте на 15 мин.

Выбор режима стирки

  • Установите деликатный режим.
  • Температура воды: холодная или теплая (до 30°C).
  • Используйте стандартное стиральное средство.
  • По желанию добавьте немного кислородного отбеливателя для осветления ткани (обязательно соблюдайте дозировку).
  • Если есть опасения относительно грибков (например, из-за грибковых заболеваний стоп), добавьте специальный дезинфектор для стирки.

Кладите в стиральную машину

  • Поместите каждую пару обуви в отдельный стиральный мешок.
  • Если мешка нет, то используйте старую наволочку - завяжите ее крепко шнурком.
  • Для баланса обязательно добавьте в барабан несколько полотенец или джинсов - это уменьшит ударную нагрузку на барабан.
  • После стирки тщательно встряхните обувь, чтобы удалить остатки воды.

Сушка обуви

  • Обувь сушите естественным путем: поставьте на сушилку в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
  • Нельзя сушить на батарее или в сушильной машине с горячим воздухом - это может деформировать обувь или расклеить подошву.
  • Если есть функция «сушки холодным воздухом», можно использовать ее, но обязательно добавьте полотенца, чтобы поглощали влагу.
  • Перед повторным ношением убедитесь, что обувь абсолютно сухая (примерно 24 часа).

Лайфхаки

  • Чтобы избежать деформации, во время сушки вставьте внутрь обуви смятую бумагу или специальные формовочные колодки.
  • Для профилактики запаха используйте дезодоранты для обуви после каждого ношения.
  • Не забывайте периодически чистить внутренние стельки - они накапливают пот и бактерии.

Стирка обуви в стиральной машине - это не миф, а вполне реальная и безопасная процедура, если грамотно к ней подойти. Соблюдайте простые правила и ваши любимые кроссовки будут выглядеть как новые еще долгое время.

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