ВИДЕО Питаются бесплатно: официантка раскрыла трюк, как хитрые люди не платят в ресторане

Раздраженная официантка раскритиковала посетителей, попробовавших около семи блюд, от которых они после этого отказались, пишет Фокус.
Реакция официантки завирусилась в Сети после того, как она поймала двух посетителей, которые, по ее словам, совершили бесстыдную аферу «съешь и верни». Они ели блюдо за блюдом, а затем потребовали возврат денег, потому что им «не понравилось».
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«Они съели около семи различных блюд, - сказала раздраженная официантка в видео, которое быстро разлетелось по TikTok. - Кстати, это не шведский стол. Мы так не работаем».
Видео, записанное из кухни ее ресторана, подробно описывает мошенничество: пара заказала напитки и основные блюда, а затем пожаловалась, что каждая тарелка «ужасная», но только после того, как съела большую часть.
«Обратите внимание, бургер съеден наполовину. А картошка фри - полностью», - сказала пользовательница TikTok.
После этого она добавила: «Поэтому она возвращает мне пол бургера. А я говорю: "Знаете что? Хорошо, ей не понравился бургер, это нормально, ей понравилась картошка фри". Так что я забираю его обратно. Снимаем со счета».
Но потом произошел неожиданный поворот. Клиентка вернула свой недоеденный бургер и вместо этого съела пасту с креветками своего спутника. И лишь для того, чтобы сказать, что ей это блюдо тоже не понравилось. Но самое интересное, что сообщила посетительница об этом как только съела все, что было на тарелке.
К концу видео уставшая официантка сказала, что такое поведение клиентов стало слишком популярным.
«Мы должны перестать позволять людям вести себя так»; «Если больше половины блюда съедено, возврат средств не предусмотрен», - начали комментировать пользователи Сети.
Другие упрекнули менеджера заведения в том, что, по их мнению, он не действовал должным образом.
«Ваш менеджер не поговорил с ними после второго возврата?» - спросил один, а кто-то другой написал: «Если блюдо съедено наполовину, мой менеджер не компенсирует его. Минимальная скидка - 15 или 10 процентов, если они беспокоятся об оплате. Если бы им не понравилось, они бы вообще не ели, не говоря уже о половине. Они просто хотели бесплатное блюдо».