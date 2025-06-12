ВИДЕО Питаются бесплатно: официантка раскрыла трюк, как хитрые люди не платят в ресторане

Реакция официантки завирусилась в Сети после того, как она поймала двух посетителей, которые, по ее словам, совершили бесстыдную аферу «съешь и верни». Они ели блюдо за блюдом, а затем потребовали возврат денег, потому что им «не понравилось».

«Они съели около семи различных блюд, - сказала раздраженная официантка в видео, которое быстро разлетелось по TikTok. - Кстати, это не шведский стол. Мы так не работаем».

Видео, записанное из кухни ее ресторана, подробно описывает мошенничество: пара заказала напитки и основные блюда, а затем пожаловалась, что каждая тарелка «ужасная», но только после того, как съела большую часть.

«Обратите внимание, бургер съеден наполовину. А картошка фри - полностью», - сказала пользовательница TikTok.

После этого она добавила: «Поэтому она возвращает мне пол бургера. А я говорю: "Знаете что? Хорошо, ей не понравился бургер, это нормально, ей понравилась картошка фри". Так что я забираю его обратно. Снимаем со счета».

Но потом произошел неожиданный поворот. Клиентка вернула свой недоеденный бургер и вместо этого съела пасту с креветками своего спутника. И лишь для того, чтобы сказать, что ей это блюдо тоже не понравилось. Но самое интересное, что сообщила посетительница об этом как только съела все, что было на тарелке.​

К концу видео уставшая официантка сказала, что такое поведение клиентов стало слишком популярным.

«Мы должны перестать позволять людям вести себя так»; «Если больше половины блюда съедено, возврат средств не предусмотрен», - начали комментировать пользователи Сети.

Другие упрекнули менеджера заведения в том, что, по их мнению, он не действовал должным образом.