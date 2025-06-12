Скандального кинопродюсера Харви Вайнштейна снова признали виновным в сексуальных домогательствах

Как сообщает агентство Reuters, пересмотр начался после того, как апелляционная инстанция отменила первоначальный приговор, вынесенный в 2020 году.

По информации издания, сегодня присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуализированном насилии над бывшей помощницей Мириам Хейли, совершенном в 2006 году.

В то же время они оправдали его по обвинению в нападении на 16-летнюю начинающую актрису Каю Соколу в 2002 году. По третьему же пункту, предполагаемому изнасилованию актрисы Джессики Манн в 2013 году, присяжные пока не пришли к единому решению. Обсуждение этого эпизода продолжится 12 июня.

Напомним, в 2020 году Харви Вайнштейн был признан виновным в двух эпизодах сексуального насилия и приговорен к 23 годам тюрьмы. Однако спустя четыре года апелляционный суд отменил этот приговор, сославшись на процессуальные нарушения во время судебного разбирательства. Примерно в то же время стало известно, что у Вайнштейна обнаружили рак костного мозга.

Скандал вокруг сооснователя киностудий Miramax и The Weinstein Company разразился в 2017 году после публикации расследования в The New York Times. В материале говорилось о систематических сексуальных домогательствах со стороны Харви, которые были подтверждены словами шести женщин.