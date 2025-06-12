«Моя Мона Лиза»: Максим Галкин показал свежие фото дочери

«Моя Мона Лиза», - написал шоумен под публикацией со свежими снимками 11-летней Лизы Галкиной.

Ранее юморист поделился и фото сына Гарри.

В интервью Ирине Шихман Максим когда-то рассказывал, что в один момент понял, что ему самому следует показывать фрагменты из жизни звездной четы, а также рассказывать о буднях наследников. Гордый отец довольно часто делится забавными видеороликами на своей странице в Instagram.

Галкин объясняет, что начал вести Instagram после того, как в Юрмале за ними с детьми бежали толпы незнакомых людей с видеокамерами. Тогда Максим понял, что надо показывать все самому: «Как только я стал делать Instagram, эти преследования прекратились».