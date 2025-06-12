Снова вместе? Сильвия Ильвес отправилась за покупками с бывшим избранником: я знаю, что Кристо всегда обо мне заботился

Недавно объявившая о разрыве помолвки с Лаури Сымером Сильвия Ильвес проводит время с бывшим Кристо Пухмом. 11 июня в редакцию поступили фотографии, на которых видно, как они весело гуляют вместе. Совместный шопинг, разумеется, разжег слухи!
«Если у Кристо есть время, он всегда спешит на помощь своей подруге», - подчеркивает виолончелистка в интервью редакции, что с бывшим избранником они остались просто друзьями.
Виолончелистка Сильвия Ильвес и ее бывший избранник Кристо Пухм были замечены вчера вместе в таллиннском магазине Depo, где они покупали вещи для нового дома девушки. Хотя пара официально больше не вместе, возникает ощущение, что их связывает что-то большее, ведь после разрыва помолвки Ильвес они вновь проводят все больше времени вдвоем. По крайней мере, так считают поклонники.