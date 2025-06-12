НЕВЕРОЯТНО Этим знаменитостям не нравится принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

Тот, кому не нравится Кейт Миддлтон, должно быть, и правда сам сатана. Но с этим ничего не поделаешь - даже принцесса Уэльская нравится не всем. Публичная жизнь подразумевает, что каждый шаг будет оцениваться и критиковаться. Так что в адрес Кейт тоже звучали довольно резкие высказывания.